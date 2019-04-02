【密集恐懼慎入】10歲女豬欄內赤腳玩　遭沙蚤鑽腳長恐怖「黑頭」

想像一下腳底長滿凸出的「黑頭」，情況會多麼噁心！美國一名10歲女童與家人到巴西鄉村渡假後，因腳底出現非常密集的呈黑色點狀丘疹求醫，發現原來她曾在豬欄內赤腳玩耍，令寄生蟲鑽入腳皮感染沙蚤病（Tungiasis），形成嚴重感染。

該女童曾在豬欄內赤腳玩耍。（視覺中國/GettyImages）

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據外媒報道，《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）刊登該特殊病例，指這名10歲女童因腳掌和腳趾發炎及感染到保健診所求醫。她的家人透露，一家人在2周前曾到巴西的鄉村渡假，而女童當時在無穿鞋子的情況下，在豬圈內的泥地玩耍。經醫生診斷證實，女童感染了因「穿皮潛蚤」（Tunga penetrans）引起的寄生蟲疾病，稱為「沙蚤病」（Tungiasis）。

據世界衛生組織（WHO）指出，雌性的沙蚤通常會鑽入患者表皮，如腳趾，腳底和腳跟的位置，當牠吸血時便會迅速膨脹，導致痕癢、發炎和疼痛，若不處理可能會演變成細菌感染，受病毒感染後會出現膿腫或膿液。

女童赤腳踏入豬欄內的泥濘，被寄生蟲鑽入腳皮產卵，照片為示意圖。（視覺中國/GettyImages）

以下圖片可能腳起不安：

女童腳拳和腳趾出現呈黑色狀丘疹及感染，狀甚恐怖。（《新英格蘭醫學雜誌》網站圖片）

一般而言，雌性沙蚤透過皮膚上的小洞產下約100個卵，而它們通常會掉落地下孵化，約在3周內就會死亡，完成生命周期，病徵亦會逐漸消退，理論上感染者可不藥而癒。一般治療「沙蚤病」的方法是以手術摘除，再使用外部抗生素，而案例中的女童就是以這種方法來醫治傷口。最好的防預此病的方法就是穿包裹全腳的鞋子。

「沙蚤」是一種遍布全球熱帶和亞熱帶地區的外寄生蟲，生活於偏遠或貧困地區的人經常會再次被感染，在皮膚中形成有數百甚至數千個洞。據世衛估計，美洲約有2000萬人處於這種病痛之中。

（每日郵報）