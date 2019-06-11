阿嫂患罕見病無子宮　美少婦借肚替親兄長誕男嬰

美國女子荷莉（Hollie Hepler）現年31歲，但仍清楚記得在16歲的某一天，她被告知患有罕見的「苗勒管發育不全」（Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome，MRKH）綜合症，那是一種導致陰道和子宮發育不全或缺失疾病，她將永遠無法生育或分娩。荷莉回憶道：「我和媽媽一起坐在房間裡，一名護士走進來，顫抖地說『親愛的，我很抱歉』」然而，不幸中之大幸是荷莉雖然天生沒有子宮，但有功能健全的卵巢，換言之她仍有機會擁有自己與丈夫祖爾（Joe Hepler）的子女，而這個夢想最終亦在祖爾的妹妹韋莉絲（PJ Willis）協助下達成了！

一早明言無法生育 男友拒放棄

確診患MRKH後，荷莉表示可能出於恐懼和不安全，令到她備受困擾長達10年，幸最後學識放下並保持信心，她說：「我當時不敢想像終有一天可以做媽媽，但我確是很想要孩子。」

20多歲時，荷莉邂逅祖爾，她一早明言無法生育的事實，然而祖爾沒有放棄，反而對她說「如果妳想甩掉我，就要再加把勁了」。2014年，二人終成眷屬，翌年祖爾的妹妹韋莉絲突然造訪，並主動提出願意做代母。

荷莉與祖爾終於有了二人的愛情結晶，並取名為「Jarrell Clayton Hepler」。（Instagram@holliehep圖片）

得知行得通 夫婦喜極而泣

任職急診室護士的韋莉絲與丈夫育有兩名分別3歲與2歲的女兒，她表示，在自己做媽媽之前得悉荷莉無育生育，當時已暗忖「噢！我可以做她寶寶的代母。」在當上媽媽之後，韋莉絲更有信心代荷莉孕育新生命；而荷莉也做了大量的資料搜集，「三年來我搜集了很多資料，以及問了很多問題，以搞清楚究竟代母是如何的一回事，我甚至不知丈夫的妹妹能否做代母。」

荷莉不斷地尋找醫學上的可能，無奈大多醫生都讓她失望，直至2018年初，荷莉遇到科羅拉多生育醫學中心創辦人斯庫克拉夫特（William Schoolcraft）博士，「他令我三年來首次覺得（找代母）或者行得通，而非讓我對自身病症感到不安。」荷莉向祖爾透露喜訊，當時兩人都喜極而泣。

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後來醫生取出荷莉的卵子與祖爾的精子進行體外受精（IVF），韋莉絲則接受藥物注射準備做代母，去年9月荷莉與祖爾的愛情結晶被轉移到韋莉絲的子宮不久，她就證實懷孕了！

上周韋莉絲誕下一名8磅9安士重的男嬰，取名為「Jarrell Clayton Hepler」；親友更透過籌款網站GoFundMe，替荷莉與祖爾籌了逾1萬4000美元來支付醫療費用。荷莉說：「媽媽就在產房裡，這對我們二人而言都是真正的救贖時刻！我一直認為這是計劃的一部分，這是上帝的計劃。」