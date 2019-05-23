台3個月大女嬰疑嘔奶窒息不治　父母必知預防方法及其他家居陷阱

據自由時報報導，台灣新北市一名3個月大女嬰日前與母親在家中客廳沙發同睡，隔天早上女嬰外婆卻發現女嬰全身癱軟、叫不醒，緊急送醫後已回天乏術。女嬰母親透露，女嬰近日喝奶後容易吐奶，疑似因溢奶（俗稱：嘔奶）導致窒息死亡。

根據報章媒體的調查數據，1歲以下嬰幼兒，非疾病原因所造成最嚴重的問題即是溢奶窒息，因溢奶而發生的事故約佔總體傷害比率的60％。寶寶喝完奶之後，一定要先拍嗝至少15分鐘，喝完奶後的半小時到1小時之間最容易溢奶，這段時間都不要離開寶寶。選購嬰兒床時，挑選可移動的款式，儘量讓寶寶在照顧者的視線內，以便事故發生時可以立即處理。

傳統觀念裡，棉被要厚實且越重越好，卻造成許多孩子悶死窒息，近來觀念提升，這樣的現象已大幅下降。不過，近幾年開始流行使用組織細密的毛毯，雖然輕薄保暖，但不透氣，因而出現許多嬰幼兒窒息的案例。建議家長不要使用毛毯，選擇透氣性佳的棉被，嬰兒床上也不要披掛衣物、浴巾等物品。

而浴盆、洗衣機、馬桶以及習慣用水桶儲水，都可能造成嬰幼兒溺水的事故。1歲以下的寶寶在洗澡時溺水的可能性較大，提醒家長應避免讓1歲以下的寶寶獨自待在浴盆中，針對2歲以下的孩子，浴室門要關起來，2歲以上的嬰幼兒進浴室時一定要有大人陪伴，4歲時已無在馬桶溺水的疑慮，可以自由進出浴室，但還是要慎防滑倒，也不要用水桶蓄水。

家長若要守護孩子的安全，除了謹慎再謹慎之外，須以孩子的角度看世界，了解他們在每個成長階段可能遭遇的傷害，加以避免，即可讓孩子在安全無虞的居家環境下健康成長。

1歲以下的寶寶在洗澡時溺水的可能性較大，家長應避免讓1歲以下的寶寶獨自待在浴盆中。（Gettyimages/VCG）

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【焦點議題】3個月大女嬰全身癱軟、叫不醒，疑溢奶窒息送醫不治】