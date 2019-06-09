麻煩客買衫講價不果竟出言詛咒　台女店主21字反擊獲網民大讚治癒

潮流興網購，不少人都看中商機，於工餘時間經營自家網店賺外快。有台灣網民近日就於討論區發文，稱開設網店賣衣服的妹妹近日遇到麻煩客人，不但講價，更要求她承擔運費，一言不合更出言詛咒其衣服賣不出去。不過樓主稱妹妹也不是省油的燈，面對麻煩客惡言相向時，她亦不留情以21字狠狠反擊，網民均大讚樓主妹妹反擊過程超治癒，笑言教訓了麻煩客「比賺錢還爽」。

有台灣網民分享經營網店的妹妹如何反擊麻煩客人，獲網民大讚「超治癒」。（《Girlboss》劇照）

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該名台女於「Dcard」討論區發文，稱正就讀大學的妹妹於facebook開設了網店賣衣服，日前她突然接到媽媽的電話，抱怨妹妹向客人說了不禮貌的話。她當晚遂致電妹妹詢問，對方聞言卻先是大笑，似乎對其作為很自豪。

妹妹之後講述事件，稱一名客人於網店看中一件衣服後詢問價格，獲回覆價錢連運費一共是310台幣（約78港元），即反問：「蛤～可以250（約63港元）包運（費）嗎？」

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妹妹與該客人討價還價一輪，終於決定以280元台幣（約70元港元）連運費成交，不過臨結帳前客人又看中了一件價值290台幣（約72元港元）的裙子，更直接詢問：「可不可以直接算500（約125港元）？」

樓主妹妹遂禮貌拒絕：「沒辦法喔，兩件商品本身加起來就已經540了，所以我沒辦法算500給妳，頂多就是530，剩下30的運費我自己吸收。」但客人聞言仍堅持以一口價500元成交，更不斷「回帶」般重覆問為何別家可以減價而妹妹的店不能，又囂張地稱「這種品質的衣服我肯買就很不錯了」，甚至惡言詛咒妹妹的衣服賣不出去。

妹妹與客人討價還價一輪，還是未達成共識，客人之後竟反面詛咒其衣服賣不出去，迫得妹妹反擊。（《Girlboss》劇照）

面對客人的無理要求，妹妹未有生氣，直接回覆對方指：「其他賣家可以那妳就去其他地方買，總之我最低底線就是530，不強迫。而且就算妳現在想買，我也不賣妳了，謝謝！」麻煩客人聞言更不滿，氣得怒稱：「妳那是什麼態度！妳沒聽說顧客是上帝嗎！」然而妹妹卻從容地打臉反擊：「顧客是上帝，但如果我不賣，妳連個屁都不是。」樓主其後指，該客人被罵後立即將妹妹的聯絡封鎖，事件就此不了了之。

網民看過帖文都笑稱「超治癒」，直指妹妹的反擊非常有效，輕鬆令麻煩客人敗退，「覺得厲害，好想跟原po的妹妹一樣嗆客人」，「拿爛理由殺價並糾纏不止的客人值得被這樣回」，「吵贏了！ 比賺錢還爽哈哈哈」；更有人笑言想要如樓主妹妹一樣的兄弟姊妹，「請問還有賣嗆辣的妹妹嗎？我想買一個」。

（「Dcard」討論區）