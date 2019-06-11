與小三偷情被捉姦在床？偷食貓見正印嚇呆　結局笑爆網民

捉姦在床的真實片段總比電視劇好看！近日網上流傳一段片段，一隻黑貓正在與一隻虎斑貓在戶外纏綿，但一看到在後方盯着牠們的一隻花貓後，就立即嚇得落荒而逃，情況就像與情婦偷食被正印捉姦在床一樣！片段於網上爆紅，笑翻不少網民，直言「果然喵世界亦容不下偷情啊」。

黑貓正與一隻虎斑貓在戶外躺在地上交頭接耳，狀甚纏綿，惟全程原來有隻花貓站在牠們後方，一直盯着牠們。（網上片段截圖）

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片段最初可見，黑貓正與一隻虎斑貓在戶外躺在地上交頭接耳，狀甚纏綿，惟全程都有隻花貓站在牠們後方，一直盯着牠們。當虎斑貓一看到花貓時，就像小三看到正宮一樣，拔腿就逃，過程還差點跌倒。而黑貓最初仍一頭霧水，未知發生何事，但當牠慢慢轉頭，與花貓四目相投時，就立即被嚇到抖了一下，再轉頭逃跑，惟花貓最後沒有打算放過黑貓，追了上去。

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片段在網上迅速被瘋傳，不少人都紛紛笑說「劇情比肥皂劇的更精彩」、「睇完又睇」、「貓咪的感情生活也可以很複雜」、「黑貓回家死定了」。

（綜合）