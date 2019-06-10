PayMe入錯300蚊　港媽堅拒退錢兼封鎖　事主朋友：點解咁貪心？

現在付款轉帳方式五花八門，不少人拿着手機把錢轉來轉去十分方便，惟有時人有錯手隨時過錯數。有市民稱其朋友誤在PayMe把300元轉給陌生人，即時傳訊息要求對方退回，沒料對方竟稱「咪當我白痴」並封鎖過數人，令她鬧爆對方貪心，不過網民意見分歧，有人認為對方或當騙案，勸樓主朋友經銀行追回更實際。

有市民張貼對話截圖，質疑有人拒退回誤收的300元，批評對方貪心，但網民另有看法。（《親子王國》圖片）

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有網民日前在討論區「親子王國」發帖，指其朋友經PayMe轉帳時，不小心向陌生人戶口存入款項，雖以Whatsapp向對方說明事件，惟對方拒絕退款及封鎖其朋友號碼，令她感嘆「300蚊啫，點解咁貪心！」她更點名對方的英文名字，及上載對話截圖，指對方育有一子一女，批評對方獲知事件後反惡言相向。

不少人愛以PayMe付款，貪其方便，惟轉帳時要核實對方號碼，以免出錯。（資料圖片）

從二人對話截圖所見，過錯數的人應已向收款者傳訊息被封鎖，再用另一電話嘗試，批評對方明知有關金錢不應傳給她卻照收錢，又拒回追款訊息，反問「請問係咪唔打算畀返筆錢我朋友呢？」又強調打算報警求助，而收款人只回了一句「你唔好當我白痴啦」。

網民了解事件後，雖有人認同不應貪圖不義之財，但不少人都指過數人本身沒查清楚號碼也需負一定責任，更有不少人對收款人不算禮貌的回應表示理解，估計她可能擔心自己遇上騙案，「突然有人入錢去你到又話要你退，都唔知咩事，又可能未睇清楚自己個戶口，有戒心好正常」。

事件引起不少網民熱議，有人認為對方可能以為是騙案：

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有人指如自己發生同樣的事，也可能不會即時退錢，但只是怕中伏而非貪心，建議當事人經警方或銀行等正式渠道去追，相信對方應願意退回。曾有過來人也分享指，同類過錯數情況，一般銀行收到客戶求助後，會按轉帳資料聯絡收款一方，核實誤傳後自會退回，惟需要一定時間，建議事主找銀行比找當事人更有效。

其實今年初銀行公會公布，因應銀行轉帳渠道愈來愈多，但不同銀行有不同處理方法影響客戶追款時間，故公會向業界發指引統一所有銀行處理方法，要求相關機構收到客戶求助時，在指定時間內通知錯收別人金錢的用戶盡快交回款項，而有關指引已於3月底起實施。