10條問題測試色彩敏感度　得0.2%人全答對　你又過唔過到平均分？

辨認顏色的能力因人而異，不少人都認為這是男友弱項，近日英國一間視力保健公司就推出色彩敏感度測試，更指只有0.2%的參加者能全部答對，平均分則只有6分，引起網民紛紛接受挑戰。

英國視力保健公司Lenstore推出一個色彩測試，參加者只要回答10條問題分辨顏色。（lenstore網頁圖片）

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英國視力保健公司Lenstore推出一個色彩測試，參加者只要回答10條問題分辨顏色，如從多個選項中，選出最亮或最暗的部分，以及由深至淺排列顏色等。

答完10條問題就會得到分數，有冇網民想挑戰一下小編的實力呢？（lenstore網頁截圖）

根據資料顯示，近一半參加者答對5至6題，只有0.2%人能把10條問題全部答對。研究更發現女性在分辨顏色比男性果然稍強，女性參加者平均分為57.7%，而男性則為53.8%，從年齡方面來看，31至35歲組別的表現最好，平均能答對六成，而76歲以上的測試者就只得取得三至四成分數。另外，還有一個有趣數據顯示，精通愈多語言的人，分數就會愈高。

Lenstore表示，色彩感知是受到很多因素影響，包括色彩詞匯及語言，如果一種語言中用來形容的色彩的詞匯不夠豐富，也會影響人對色彩的敏感度，例如英國在「橙」引入當地之前，只有「yellow-red」一詞，而沒有「orange」。

測試按此：

https://www.lenstore.co.uk/vc/colour-is-in-the-eye-of-the-beholder/#/