【婆媳關係】奶奶擅拿貴價護膚品給姑仔用　台妻討回竟被當面砸爛

婆媳問題無論何時都是難以解決的。一名台灣網民在網上發文，表示自己有一名女性朋友日前抱怨，她的奶奶擅自闖入她的房間，將她買的貴價護膚品拿給姑仔用，她得知後去找姑仔要回東西，想不到對方竟然在她的眼前把護膚品摔壞。

樓主在facebook「爆廢公社」分享的和女友人的私訊截圖。（爆廢公社fb圖片）

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樓主在facebook「爆廢公社」分享的私訊截圖，表示女友人的奶奶在沒有經過樓主同意下，擅自進入她的房間拿走貴價護膚品，並給她的姑仔使用，女友人直言「我真的傻眼，我去跟她要回來，她竟然直接把保養品砸在地上摔破」，又指已經受夠，「我現在坐車了，我要回我媽那邊」、「看誰做家事，誰出水電網路」。

婆媳問題無論何時都是難以解決的。（示意圖，《BB來了》tvb截圖）

樓主看到友人的訊息，只好安慰對方不要太激動，小心動到胎氣發生意外；又透露，對方獲丈夫支持，叫她直接回娘家的，還霸氣說不用顧慮太多，等他從內地出差回家，再處理這件事。這讓樓主不禁感嘆，「好險我有一個好婆婆（奶奶）」。

帖文引來網民熱烈討論，不少人都認為奶奶不應這樣做，「這是偷好嗎，外加毀損私人物品，告下去」、「真的一點都不懂得尊重，太過分了」，亦有人指幸好老公體諒，「好險老公力挺，這個隊友不錯」、「希望先生回來能好好處理」、「老公態度還行，如果連老公都一副死德性，真的就慘了」。