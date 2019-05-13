為化解家中婆媳糾紛　武漢男落藥迷暈小三　偷10萬送老婆被捕

婆媳糾紛或許是世上最難處理的問題，當中最辛苦的往往不是兩名當事人，而是夾於中間的男士。不過武漢一名90後男子為化解糾紛，竟向小三起貪念。該男子早於妻子懷孕期間開始發展婚外情，今年2月與小三見面時，竟在對方的奶茶中落藥，偷去對方10萬元人民幣（約11.5萬港元）。小三其後報警求助，男子被捕後對事件直認不違，坦言希望以偷來的錢緩解正妻的婆媳關係。

武漢一名90後男子於小三的奶茶中落藥，偷去對方10萬元人民幣，被捕後坦言希望以偷來的錢緩解正妻的婆媳關係。（示意圖，資料圖片）

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被捕的90後男子姓范，居於武漢，妻子與她新婚不久後即懷上身孕，但范男難忍寂寞，於是在洗浴城結識了「紅顏知己」姓潘的女子，並發展婚外情。至今年2月，范相約潘外出見面，其間他聽到潘表示口渴，遂提出要親自買奶茶給她喝。

原來范獻殷勤並非為了取悅潘，反而是早有預謀打她主意。他買奶茶時特別要求店員不要封上杯口膠膜，其後帶同奶茶返回車上，將預先準備好的迷藥加入，再返回店舖請店員為杯子封口。潘獲男友送上奶茶，未有猶豫便喝下，但之後感到頭重腳輕、四肢無力，迷糊間她只記得被范帶進一房間內。

昏睡一輪後，潘醒來便發現男友和自己的手機都不見了，床邊只留有一張字條和1000元現金，內容指他要上班，1000元則是零用錢。潘當時感到懷疑，打開支付寶帳戶一看，竟發現戶口內的10萬元人民幣不翼而飛，但同時並無任何支出紀錄，她立即聯絡范打算查問，始知已被對方封鎖，只好報警求助。

潘女醒來便發現男友和自己的手機都不見了，後來更發現戶口內的10萬元人民幣突然不翼而飛，但並無任何支出紀錄。（示意圖，資料圖片）

警方經調查後發現犯案者正是范男，他被捕後對事件直認不諱，解釋因個人經濟狀況比較拮据，平日的「財產大權」都落在老婆手上，而最近又發覺老婆與媽媽的婆媳關係比較緊張，遂想到去偷潘的錢來化解家中的婆媳糾紛。

他又向警方供稱，迷暈潘女後為了不讓她懷疑，才留下字條及零用錢。他拿了對方的手機，以支付寶轉帳後即刪除紀錄，並將潘從自己的聯絡人名單中封鎖，再將手機丟掉，以為可以毀滅證據，可是仍難逃被捕下場。目前案件已被移送至武漢的檢察機關，正進行審理。

（看看新聞、湖北綜合頻道）