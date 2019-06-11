含住啖飯幫客人落單　被罵鄉下妹無教養　女侍應自砸爛飯碗

從事服務行業難免偶爾會受氣，武漢一家燒烤店的一名女侍應與顧客爭執，期間被鬧「鄉下妹無教養」，而店方也站在顧客永遠是對的立場，她自覺太委屈，一怒之下憤而摔爛碗筷，哭著離開。

事發在上周六（8日），一對中年男女光顧燒烤店，目擊者稱，當時店內侍應可能在換班，涉事女侍應正在吃飯，見有客人，她嘴邊咀嚼食物邊上前招呼，但該對男女看在眼裡卻甚為不滿；他們要求拿菜單點菜，女侍應稱「我們這裏全是微信點餐」，但對方表示不會使用，堅持要拿紙菜單，並認為女侍應態度欠佳，不尊重客人；女侍應及後找來前台的另一名女同事幫忙，她拿了一張紙菜單過去，該名中年女顧客趁機對女侍應說「妳不是說沒有紙質菜單嗎？這不是有嗎？」雙方隨即發生爭吵。

+ 3 + 2

「我就沒有教養，就妳有教養」

網上片段見到，該對男女顧客向店方投訴，指女侍應是「鄉裡娃出來的」，聲稱「沒有見過這麼沒教養的」，女侍應不甘示弱反駁：「我就沒有教養，就妳有教養」；男顧客：「她不想做就讓她走！」女侍應反擊：「我想走就走，走不走是我自己說了算。」其後，女侍應不滿僱主說她不是，拋下一句「為什麼要說我啊」，隨即怒掟碗筷含淚離開。

網民有話說

‧服務員確實做得不妥。

‧顧客咄咄逼人，言語傷人。

‧服務員一邊吃飯，一邊點餐，作為顧客來看，確實有一點不敬業的感覺，但這位女客人也有點過了，有事說事，態度也她惡劣了吧？

‧女服務員飯點休息時間，卻還要進行點菜服務，很明顯是店家管理有問題。

‧這種爆發本來就是衝著辭職去的，摔碗之前對著領導說：你們為什麼要這麼說我，說明對領導很失望。