很多家長都笑言現今孩子的功課常常令大人細路一齊頭痕，近日網上有facebook群組流傳一條小學數學題，顯示一幅手錶的圖案，要求學生從4個選項選擇正確的手錶長度，不過老師及家長各自表述，家長指量度圖中手錶後確是5.5cm，但老師反問可以戴在手上的手錶長度會是多少。網民看過圖片紛紛加入討論答案，認為是出版社問題，題目語焉不詳，但亦有人不認同，認為那只是邏輯問題，要求學生分辨哪個數字合理。

網上有facebook群組就流傳一條小學數學題，引起網民激辯正確答案。（Fb群組「名校Secrets」圖片）

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Fb群組「名校Secrets」昨晚貼出一張圖片，顯示一頁已批改的小學生數學功課，當中一條題目顯示了一隻手錶圖案，詢問學生：「右圖是哥哥的手錶。手錶的長度是多少？」題目提供了4個選項，分別是2cm、12cm、22cm及52cm，不過學生未有選擇任何選項，反而作答時自行在旁寫上5.5cm。

家長又於手錶圖案下寫上「家長的話」，表示孩子按指示量度圖案的實際長度後，得出5.5cm的答案，故認為「ABCD答案也是錯」。老師批改功課後則於5.5cm的答案上打交叉，並附上解釋，「可以戴在手上的手錶，長度會是多少呢？」，意思指學生需選出合乎常理的手錶長度作為答案。

家長及老師對答案各有意見，網民亦紛紛留言討論，有人認為家長及老師的答案均能接受，不過因題目是選擇題，學生最好還是從選項中選出最佳答案，「第3題應該係問緊邏輯問題，應該選最適合手錶的長度」，「這類型的題目是要求學生能分辨哪個數字合理，姑且在訓練邏輯思維」。

另有網民認為出版社出題時有問題，指出同頁功課中的第一及第二題均要求學生量度圖案的實際長度，但最後一題卻突然轉換題型，容易引起誤會，「留意下同一頁頭parts，都係用尺度嘅，所以家長有咁嘅方向去做呢題」、「無比例尺，可當作1:1」。

更有網民舉一反三，反諷指出題目只說哥哥的手錶，並無指明手錶可以戴上手，更沒有指明「哥哥」是誰，「就算畀佢講得通，咁都要睇吓係邊個嘅手戴錶喎」，更有人反問：「我沒有哥哥的話是不是不用作答？」

（fb群組「名校Secrets」）