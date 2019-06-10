不願丟下牠一個！大象群列隊送葬　媽媽拖起離世寶寶令人動容

大象非常有靈性而且有感情，近日印度有森林保護員於Twitter上載一段令人心碎的大象送葬的片段，只見大象媽媽為用鼻拖着一隻已離世的象寶寶，但在公路旁一度停下，狀甚徬徨及傷心，不過一群大象陸續到來安撫象媽媽，最後一同帶着象寶寶進入叢林，場面令人不禁鼻子一酸。

大象媽媽為用鼻拖着一隻已離世的象寶寶，但在公路旁一度停下，狀甚徬徨及傷心。（Parveen Kaswan Twitter片後截圖 ）

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隸屬印度外交部的森林保護員卡斯宛（Parveen Kaswan）上載片段，指「這會感動到你，正在哭泣的大象為離世的小象送葬，牠們一家就是不想丟下牠一個離開牠」。一隻印度象媽媽用鼻拖着一隻已離世的象寶寶從叢林中走出，再越過公路，準備進入另一方的森林，惟到了路肩，媽媽突然放下寶寶走到一旁踱步，樣子顯得非常不安，但又不敢離開寶寶。

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此時另一隻象來到，在象寶寶附近嗅了嗅後，就走到象媽媽旁倚偎着牠，陪伴牠。未幾，再有6隻大象及小象到來，圍在象媽媽及寶寶周圍，直到象媽媽再次有力量，才一起小心翼翼，慢慢走進公路另一旁的森林。

不少人都在公路兩端，停下看着這感人的一幕。有不少研究及片段都指，其實大象擁有複雜的情感系統，因為牠們活得很久，所以在象群之中會建立深厚的關係，當有同伴逝世，其他大象都會花很長時間悼念。以往印度西孟加拉邦亦曾有象媽媽為了保護小象，衝向攻擊牠們的人群，不久之後森林中再有10隻大象陸續衝出，幫助母象解圍，可見大象是非常合群和重視家庭。

（每日郵報、Indian Foreign Service ）