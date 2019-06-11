要沉了？墨西哥商場天花漏雨水浸　樂隊惡搞奏《鐵達尼號》主題曲

建築物如果未有做好防範功夫，遇上惡劣天氣下起豪雨，就可能出現漏水的問題。墨西哥一個商場近日因為大雨而漏水，商場內頓變「水舞間」，不過現場一隊樂隊卻未有中止表演，更「攞景」地奏出電影《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》，令現場遊人都如置身戲中險境，非常有「臨場感」！

墨西哥一個商場因為大雨而漏水，導致水浸。（Twitter「Cagua lulco」短片截圖）

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該個商場位於墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara），當地周六（8日）下起大雨，天花板嚴重漏水，使地板出現積水水浸。不過令人意料不到的是，在場樂隊竟然苦中作樂，演奏出《鐵達尼號》的主題曲《My Heart Will Go On》。音樂一起，就令人聯想到鐵達尼號撞上冰山之後，海水開始湧入船內的畫面，猶如商場快要沉沒一樣。

水浸加上《鐵達尼號》主題曲，撞冰山走難的場面立即出現！（《鐵達尼號》劇照）

網民上載的短片很快就被瘋傳，至今有超過690萬次瀏覽。更有網民笑指，樂隊在漏水時仍然沒有逃離，猶如鐵達尼號上的樂隊堅持演奏至最後一刻一樣，非常敬業。據悉，該個商場非第一次遇到漏水情況，在去年雨季一樣曾發生水浸。

（Mexiconewsdaily、the blast）