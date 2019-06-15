【太環保】台媽回收骨灰盅裝醃菜　女兒無奈：撿過充氣娃娃給孫玩

老人家總是比較節省，舊的物品捨不得丟，會一再重複使用直到壞掉為止。台灣一名媽媽常外出撿回收，撿一堆物品回家，有天晚上她請女兒拿出她浸的一甕竹筍，沒想到女兒看到差點昏倒，因為這甕居然是「骨灰罈」，令她相當傻眼。

阿媽竟用骨灰罈浸竹筍，令女兒O晒嘴（點圖放大）↓↓↓

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一名網友在「爆怨公社」發文，自己的母親常外出撿回收，只要一出去就會撿一大堆回家，她表示「愛環保我不反對」，但有天晚上媽媽突然說她有浸一罈竹筍，要她拿來燉肉，不料看到罈後，原po差點暈倒，因為這罈居然是「骨灰罈」，她詢問母親後，母親卻說，「啊我就看它很乾淨就撿回來裝醬菜啊，已經裝一年了，應該很香，趕快去煮啦」，令原po相當無奈。

根據「ETtoday新聞雲」報道，被問到骨灰罈現在是否還裝著竹筍，原po表示，「嘿啊！不然我臨時也沒東西可裝，就這樣放著」，再問到除了骨灰罈是否還撿過其他奇怪的東西回家，原po表示，還撿過充氣娃娃說可以給29歲的孫子玩。

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