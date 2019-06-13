【逃犯條例】男友政治冷感　女友解釋示威立場遭冷待：內心反對？

政見不同很容易成為不少情侶分手的導火線。《逃犯條例》修訂在香港掀起極大爭議，大批市民昨日（12日）在立法會外示威要求徹回修例，最終爆發警民激烈衝突。有大學生在facebook發文，指男友政治冷感，雖然不反對遊行或佔領等行為，但指不理解示威者所為，形容他們「得把口鬧，成個爛仔打架咁，好無目的」。當女生解釋自己立場時，男友僅稱「你哋鍾意做乜就做乜啦，我唔反對，但我唔會去囉」，令樓主不禁失望道「點解佢好似完全唔想明白我咁」。網民勸喻樓主分手，直言「理念唔同係過唔到世」，但亦有人認為她同樣接納不到男友的看法。

大批市民昨日（12日）在立法會外示威要求徹回修例，最終爆發警民激烈衝突。（資料圖片）

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有參加過雨傘運動、周日（9日）晚上亦有留守的網民投稿至facebook專頁「CUHK Secrets」，提及近日的反對《逃犯條例》示威，指男朋友政治冷感，以往沒有去遊行及佔領，但他說不反對這些行為，只是不會讓自己陷入被捕的風險，亦稱不理解示威者所為，「得把口鬧，成個爛仔打架咁，好無目的」，她解釋稱雖然行動毫無計劃，但「當你喺個一刻親身經歷如何比警察對待，你都會嬲到係咁鬧」，希望男友能明白。

不過男友僅回覆：「喔，好呀，你哋鍾意做乜就做乜啦，我唔反對，但我唔會去囉。」樓主直言「聽完真係好唔開心」，雖然男友並無反對，但完全感受不到他所言的「理解」和「支持」。樓主表示，跟男友一起3年多，平時相處有很多不合拍，但互相包容跟了解下都能解決，「但今次點解佢好似完全唔想明白我咁？其實佢內心係咪反對我咁做，但唔敢講，定係我自己放大咗件事？」。

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有大學生在facebook發文，指男友政治冷感，不反對遊行或佔領等行為，但當女生解釋自己立場時，對方卻顯得漠不關心，令她感到失望。（fb「CUHK Secrets」截圖）

帖文引起熱議，不少網民都認為樓主應考慮分手，「搵一個有共同理念的伴侶你的人生會開心1000倍」、「政治冷感簡直令人性冷感」，又指樓主與男友的價值觀及對社會的追求，很明顯持不同理念，「搵過個吧啦」；但亦有人認為樓主要接受不是人人都能分享同一個感受，「佢亦冇需要同你相同想法」，如果決定跟男友繼續行下去，就要明白「你唔一定會改變到佢」，另有網民認為樓主希望男友支持等於逼對方參加，「有分別咩？」。