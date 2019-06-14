俄羅斯26歲「最性感女賭神」浴室猝死　疑用風筒手機觸電亡

被喻為俄羅斯的「最性感撲克玩家」諾維科娃（Liliya Novikova）周二（11日）被發現於寓所浴室猝死，懷疑在使用風筒或手機時意外觸電身亡，事發當日距離其27歲生日僅4天。家屬同意進行驗屍以調查死因，警方初步相信事件屬意外。

被喻為俄羅斯的「最性感撲克玩家」諾維科娃周二（11日）被發現於寓所浴室猝死，懷疑在使用風筒或手機時意外觸電身亡。（ig「liay5」圖片）

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死者諾維科娃（Liliya Novikova），26歲，為一名職業撲克玩家。諾維科娃大學時就讀俄羅斯鮑曼莫斯科科技大學（Bauman Moscow State Technical University）的電機工程學系，有極佳的數理邏輯能力，畢業後曾於科技公司工作，其後轉為職業撲克玩家。

警方指，諾維科娃被發現時「身上有電擊創傷的迹象，沒有他殺的痕迹」。（ig「liay5」圖片）

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憑其亮麗外表及出色數理天分，諾維科娃很快便吸引到網路遊戲公司撲克之星（PokerStars）招手，她不時會於網上直播，與網民一起玩撲克牌，同時以別名Lia經營個人頻道，更被喻為俄羅斯的「最性感撲克玩家」。

諾維科娃社交媒體的官方管理員意外後發文公布事件。（Twitter「PokerStars」截圖）

外媒報道，諾維科娃的父母日前與其失去聯絡，電話一直沒人接聽，父母擔心之下拜托鄰居查看其單位，詎料發現她倒斃於浴室地板。警方事後表示，諾維科娃被發現時「身上有電擊創傷的迹象，沒有他殺的痕迹」，而現場則發現有風筒及手機，不排除她使用電器時觸電身亡，家屬已同意進行驗屍檢驗死因。

諾維科娃社交媒體的官方管理員意外後發文公布事件，表示「我不知道該如何和喜愛Liliya的朋友們說這個消息，Liliya走了，昨天發生了意外。她不在了，永遠離開了我們」。一眾粉絲紛紛留言悼念，稱「我無法相信這樣一個善良而聰明的人已經消失了」，「我會永遠記得她的笑容。她的死是一個沉重的損失」。

（綜合）