俄少年下體不適求醫　以為生腫瘤竟然取出牙齒！　醫生稱極罕見

「牙痛」，這個字聽到已經痛，如果牙痛出現在下體，就更是痛上加痛！俄羅斯一名只有13歲的少年，因為下體不適而求醫，醫生一度懷疑睪丸內有腫瘤，不過其後醫生確認，其睪丸內的是原本應該長在口腔內的牙齒。醫生最後進行手術移除牙齒，而且少年的性功能亦未受影響。

少年本身口腔內少了一隻牙，之後才發覺牙齒去了睪丸內。（資料圖片）

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事件發生在俄羅斯莫斯科一間兒童醫院，該名少年求醫的時候，被發現缺少了一顆臼齒。原來臼齒並非還沒長出來，而是在長了在下體附近。醫生最初以為少年睪丸內應該有腫瘤，於是立即動手術移除異物，不過他們卻發現，異物竟然是失了蹤的臼齒。

醫生最初以為是有腫瘤，不過最後發現是一隻牙。（資料圖片）

負責手術的醫生認為事件十分罕見，被取出來的是上顎第七隻臼齒，一般在10至12歲的時候就會被恆齒更換。過去曾經有案例，有病人肺部被發現有牙齒，但在睪丸內有牙齒卻「真的是獨一無二的案例」。醫生又認為，是次事件成因應該是少年在胎兒時期，基因發生變異所致。

幸運的是，少年進行手術之後情況良好，醫生亦認為事件不會影響他未來的性能力。

（每日郵報、LadBibble）