【逃犯條例】有種責任　何韻詩、森美齊籲齊登記做選民（附教學）

投票除了是公民責任，亦是表達意見的重要方法。近日逃犯條例成為全城關注話題，不少人都直言，要於即將於11月舉行的區議會選舉及來年的立法會換屆選舉以選票實際發聲。一向關心時事的森美及何韻詩昨便於facebook專頁呼籲網民登記做選民，「將真正講香港人話聽香港人話嘅人送入議會為你發聲」。

森美及何韻詩昨日分別於fb專頁發文，呼籲一眾網民登記做選民。（森美fb專頁圖片）

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《逃犯條例》爭議引發大批市民罷工及罷課反對，更造成流血衝突，至昨日行政長官林鄭月娥宣布暫緩修例。森美及何韻詩昨日分別於fb專頁發文，呼籲一眾網民登記做選民。森美呼籲網民，要「化憤怒、哀傷、無力感為力量」，以自己的寶貴一票，將「真正講香港人話聽香港人話嘅人送入議會」。其實早於本周五（14日），森美已在節目《早霸王》中提及登記做選民事宜，更提醒聽眾可到「選民資料網上查閱系統」查閱資料，可見他對時事的關心。

森美及何韻詩昨於facebook專頁呼籲網民登記做選民。（01製圖/資料圖片）

於示威中多次走上最前的何韻詩亦於fb專頁上載圖片，表示「只有選出真正為民發聲嘅議員，喺惡法暴政面前，公義先有立身之地，我哋先可以重奪香港」，並指將會聯同其「18種香港」義工團隊及合作小店，於限期前協助有需要市民登記做選民。

事實上，登記成為選民的程序非常簡單，只須數分鐘便可完成，只要是年滿18歲的香港永久居民，及通常在港居住，便可以登記成為地方選區選民。而今年正式選民登記冊將會在9月25日或之前發表，即在該日期或之前年滿18歲的香港永久居民，就有資格申請登記做選民。

如在選舉事務處網站進行網上登記，只需準備住址證明文件，填好選民登記表格，即「地方選區選民新登記申請表」（REO-1）便可。相關表格除可直接在選舉事務處網站下載，亦可到各區民政事務處、公共屋邨辦事處或選舉事務處索取。

至於無法提供文件證明的登記人，可改填「同住者聲明」或「法定聲明」。如要直接經香港政府一站通作網上選民登記，則需持有有效的香港郵政或電子核證服務有限公司的電子核證（個人）證書。

登記選民非常簡單，只需準備身份證及住址資料。（申請表截圖）

選舉事務處網址：http://www.voterregistration.gov.hk/chi/home.htm

地方選區選民新登記申請表：https://www.reo.gov.hk/pdf/form/REO-1(C).pdf

查詢熱線: 2891 1001