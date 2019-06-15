【逃犯條例】《逃恥》編劇野木亞紀子：港人將失去屬於他們的香港

野木亞紀子一直關注香港時事，亦先後於Twitter轉發周庭訪日、6月12日警民衝突及有關逃犯條例修訂的新聞。野木昨日（14日）更發表千字文網誌「有關香港人的香港」（香港人の香港の話），在日本獲大量網民轉發。

寫下《逃避可恥但有用》、《Unnatural》、《圖書館戰爭》等等申訴社會各種不公日劇的日本著名編劇野木亞紀子，昨日（14日）發表一篇千字文網誌「香港人の香港の話」，講述她於1997年回歸前訪港的回憶及印象，以及香港人身份認同的問題，直言「香港人的身份已如風中之燭」、「若今次通過修例，一國兩制50年不變的承諾恐怕會節節褪色。香港人將失去屬於他們的香港」。

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1997年，我因為一個要採訪「海外網絡最新技術」的節目，在香港逗留了40天。當時的香港已經搶先一步整備好基建設施、電視的on-demand技術也準備妥當，手提電話普及率極高，不少年輕人更是每人擁有2台傳呼機，創科企業亦如雨後春筍般出現，是個很先進的地方。

街道高樓臨立，亦有掛滿廣告牌的小巷，鄰近海邊所以海鮮水產也非常豐富。於高級餐廳大概只需170日圓（約12港元）就能吃到超美味蝦麵。街邊有不少網球場，入夜後酒吧及夜總會都非常熱鬧。種類之繁多，自由得來又時髦亦充滿生氣。雖然通用語為廣東話，但用手寫的簡單英語及漢字也能順利溝通。

香港的餐廳隨處都可以見到手寫的日語餐牌（雖然翻譯得很奇怪但卻很可愛）；電視也播放着「SMAP×SMAP」節目（而且是配音版）；也有30歲IT公司老闆炫耀着家中日本動漫主題曲的MV集。到日本旅行的人也很多，令我覺他們已將日本當成親近的鄰居。

我一直沒想過要移居海外，但那時卻曾想「如果在香港的話，應該可以生活下來」。之後因工作關係即使走訪各國，但對我來說，能夠定居下來的地方，就只有香港。題外話，那間名為「金山」的餐廳的「極大椒鹽瀨尿蝦」令我們整個工作團隊都迷上了，而且還光顧了好幾次。說起來，現在我也很想再吃。

當時我是以助導和助理制片的身份參與制作，團隊中負責協調的工作人員是會說普通話、廣東話、英語和日語的女士，因年齡相近，所以不時都會跟她聊天。香港是屬於英國還是中國的？ 香港人怎樣想英國和中國？這些話題我們都談了很多。

她認為香港雖是英國殖民地，但大家對於英國沒有特別好惡的情感。而大家也從沒有想過歸屬中國。香港有土生土長的香港人，也有從中國大陸來的人，不過從大陸來的人其實不願多提起自己是從大陸來的。比起當中國人，他們更想當香港人。

香港的人很多會說「我是香港人」。既不是英國人，也不是大陸人，由始之終都是以香港人自居。他們根本不能想像回歸後的情況，亦對此非常不安。我回到日本後的七月，香港回歸中國。香港實行一國兩制這回事，對我來說就成了別國的事，因此覺得沒甚麼不妥。

不知不覺過了22年。香港人的身份如風中之燭。香港的行政長官選舉制度是對中國有利的制度。在這制度下民主派絕無勝算。一旦今次法案修訂通過，一國兩制50年不變的承諾恐怕會節節褪色。香港人將失去屬於他們的香港。

「屬於香港人的香港從不存在」或許會有人這麼想。但是，的確曾經存在啊。的確有人在這樣的香港生活過。也有人會說：「不喜歡的話可以離開啊」。但香港人所曾愛過的香港，就只有在香港可以找到。