【逃犯條例】洗腦歌《Sing Hallelujah to the Lord》有何深意？

「Sing Hallelujah to the Lord~~」,基督徒的歌聲連日響徹金鐘,昨晚(14日)更有巿民發起用詩歌「淨化」警員的行動,用和平方式抗議警方在612衝突中「射擊香港學生」。這首原本是教徒必然唱過的詩歌,被示威者形容是反逃犯條例集會的「主題曲」,甚至取代過去社運必唱曲《海闊天空》的「今天我~」成為「洗腦歌」,網民紛紛盛讚教徒歌聲令人心境平和,效果卻是「洗晒腦」。集會現場不斷有人重覆唱一句「Sing Hallelujah to the Lord」,亦令愈來愈多非教徒想了解歌詞有何深層意義,更在網上引發認真討論。

香港基督教教牧聯署籌委會、教牧關懷團、香港基督徒社關團契,11日晚上八時至九時亦在政府總部門外舉行晚禱會,指集合禱告力量,守護香港。(李智智攝)

「Hallelujah」(哈利路亞)一詞是希伯來語,出現在舊約聖經《詩篇》中,為「讚美耶和華」的意思,「Sing Hallelujah to the Lord」直譯就是要唱歌讚美主。連登網民「曼聯與曼城」在討論區以「【神學入門】Sing Hallelujah to the Lord 的意義」為題發文,分析基督徒在示威現場高唱「讚美主」的意義。他認為唱歌者是在宣認3個核心訊息,第一「肯定上主是唯一的掌權者」,即使中共政府和林鄭政府掌握權力,警權又好像無限大,但堅信上主才是真正掌握權力的那位邊「佢係賜予生命嘅主、係公義嘅主、係給予愛嘅主」,所以唱歌讚美主是對政權和警權予以嚴厲否定。

第二個意義就是「耶穌與我們在一起」,樓主指出聖經是神的言語,二戰時期德國神學家潘霍華更形容「詩篇」就是耶穌的祈禱文,因此當基督徒高唱「Hallelujah」,代表耶穌同樣身處示威現場一同歌唱,與信徒在一起,「你話要『耶穌落來見你』,其實係你盲咗,因為耶穌就係你面前」。

第三層意義則是「認可光明,否定黑暗」,他認為示威者的動機是為追求公義和真理,並非暴徒,但即使過百萬人遊行,政府仍然鐵板一塊無動於衷,因此基督徒唱歌讚美主,就是宣認上主一切美善屬性,包括仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制,亦是渴求這些屬性在他們身上彰顯。所以唱出《Sing Hallelujah to the Lord》就是表明基督徒是光明的族類,站在光明一方,而黑暗卻不能勝過光。

↓↓↓ 《Sing Hallelujah to the Lord》全首歌詞 ↓↓↓

建道神學院聖經系助理教授高銘謙亦在其facebook專頁分析《Sing Hallelujah to the Lord》,他指出「讚美」一字可解作「誇耀」,並以《詩篇》105篇講述「Hallelujah」的意義:該詩篇是記載以色列民如何在困難中被上帝拯救的故事,說明神如何保護弱小的亞伯拉罕與列祖,及解救被埃及法老欺壓的以色列民。詩人歌頌神在歷史中拯救的作為,並以Hallelujah作結,強調「你們要讚美耶和華」,故此高唱「Hallelujah」宣認神拯救弱小、扶助卑微及對抗法老。

高銘謙表示,社會需要「Hallelujah」,因耶和華正是拯救的主,也是扶助弱小及受壓者的神,這個詞語叫人明白每一個人都是神所重視的,甚至重視到值得以十架與流血來換取,受欺者因此獲得拯救。

《Sing Hallelujah to the Lord》本是在復活節周日崇拜上歌頌讚美,翻譯成多個語言,有版本共有4節,除了第一節「Sing Hallelujah to the Lord」外,其餘三節是講述耶穌由死裏復活(Jesus is risen from the dead)、耶穌是天地的主(Jesus is Lord of heaven and earth),以及耶穌要再臨(Jesus is coming for His own)。