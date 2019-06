【逃犯條例】CBS記者前線報道冇保護裝備　獲示威者遞上雨傘頭盔

全球關注的《逃犯條例》修訂原定昨日(12日)在立法會進行二讀,大批市民在金鐘政府總部附近示威要求徹回修例,惟終演變成暴力驅趕導致多人受傷。美國CBS駐亞洲記者Ramy Inocencio(英若明)昨在前線報道時,警方正施放催淚彈,示威者見他未有佩戴任何保護設備,立即為他遞上雨傘及戴上頭盔,令他非常感動,及後在Twitter公開讚揚年輕示威者友善。不少網民紛紛感激示威者,直言「真心感動到喊」。

美國CBS駐亞洲記者Ramy Inocencio昨日在金鐘作前線報道。(Ramy Inocencio Twitter片段截圖)

美國CBS駐亞洲記者Ramy Inocencio(英若明)昨日於Twitter上載長約31秒的片段,片中他跟攝影師在金鐘現場進行前線報道,當時警方已施放催淚彈及噴射胡椒噴霧,不少示威者慌忙走避,Ramy則未有佩戴任何保護設備,詎料有兩名年輕示威者見狀,即向他遞上手中雨傘,更拍拍其手臂示意小心,Ramy即連番感謝,「Thank you very much! 謝謝(普通話),唔該唔該」,其後另一名示威者又跑前為Ramy戴上頭盔。

事後Ramy在Twitter大讚香港年輕示威者非常友善,故特意上載片段感謝他們,他稱攝記Randy拍攝期間,警察正向他們所在之處發射催淚彈,其後有示威者強行遞上一把傘及一個頭盔,「或許我永遠不會知道他們是誰,但我衷心感謝他們的照顧。」

Ramy在Twitter大讚香港年輕示威者非常友善,故特意上載片段感謝他們。(Ramy Inocencio Twitter截圖)

不少網民見狀紛紛表示感動:

不少網民見狀紛紛表示感動,「感動到唔知講乜好」、「呢班香港『暴徒』會否太可愛?」、「保護自己不忘保護在場嘅任何人」,認為香港年輕人很高質,「公民意識,公德心都比上一代好太多太多」,亦有人形容「今場仗係有人性嘅人VS冇人性嘅人」。

