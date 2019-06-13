【逃犯條例】CBS記者前線報道冇保護裝備　獲示威者遞上雨傘頭盔

全球關注的《逃犯條例》修訂原定昨日（12日）在立法會進行二讀，大批市民在金鐘政府總部附近示威要求徹回修例，惟終演變成暴力驅趕導致多人受傷。美國CBS駐亞洲記者Ramy Inocencio（英若明）昨在前線報道時，警方正施放催淚彈，示威者見他未有佩戴任何保護設備，立即為他遞上雨傘及戴上頭盔，令他非常感動，及後在Twitter公開讚揚年輕示威者友善。不少網民紛紛感激示威者，直言「真心感動到喊」。

美國CBS駐亞洲記者Ramy Inocencio昨日在金鐘作前線報道。（Ramy Inocencio Twitter片段截圖）

+ 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

美國CBS駐亞洲記者Ramy Inocencio（英若明）昨日於Twitter上載長約31秒的片段，片中他跟攝影師在金鐘現場進行前線報道，當時警方已施放催淚彈及噴射胡椒噴霧，不少示威者慌忙走避，Ramy則未有佩戴任何保護設備，詎料有兩名年輕示威者見狀，即向他遞上手中雨傘，更拍拍其手臂示意小心，Ramy即連番感謝，「Thank you very much! 謝謝（普通話），唔該唔該」，其後另一名示威者又跑前為Ramy戴上頭盔。

事後Ramy在Twitter大讚香港年輕示威者非常友善，故特意上載片段感謝他們，他稱攝記Randy拍攝期間，警察正向他們所在之處發射催淚彈，其後有示威者強行遞上一把傘及一個頭盔，「或許我永遠不會知道他們是誰，但我衷心感謝他們的照顧。」

Ramy在Twitter大讚香港年輕示威者非常友善，故特意上載片段感謝他們。（Ramy Inocencio Twitter截圖）

不少網民見狀紛紛表示感動：

不少網民見狀紛紛表示感動，「感動到唔知講乜好」、「呢班香港『暴徒』會否太可愛？」、「保護自己不忘保護在場嘅任何人」，認為香港年輕人很高質，「公民意識，公德心都比上一代好太多太多」，亦有人形容「今場仗係有人性嘅人VS冇人性嘅人」。

（Twitter）