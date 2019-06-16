巴基斯坦政府facebook直播記者會　忘關貓貓濾鏡　畫面超萌勁爆笑

政府要釋除公眾疑慮，不能只是錄片了事。巴基斯坦一個地方政府近日透過同時於Facebook直播，開記者會公布重要政策，惟有關當局的小編卻在直播過程中忘記了關閉「貓咪」濾鏡，令政府官員的臉上都出現貓耳及貓鬚，還有粉紅色的腮紅，不少觀眾都立即截圖嘲諷。直播立即被中止，備份片段亦在數分鐘內刪除，政府其後發聲明解釋，事件是一名辛勤工作義工的「人為失誤」，會檢討以避免日後犯同一錯誤。

巴基斯坦一個地方政府Facebook直播開記者會，惟社交媒體的一名義工卻忘記了關閉「貓咪」濾鏡，令政府官員的臉變成可愛小貓，不少觀眾都立即截圖嘲諷。（Twitter圖片）

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巴基斯坦開伯爾-普赫圖赫瓦（Khyber-Pakhtunkhwa）地方政府上周五（14日）舉行新聞發布會，同時在Facebook作直播，惟負責社交媒體的一名義工卻忘記關上界面中的貓貓濾鏡，結果不止一名官員的臉被偵測得一清二楚，透過鏡頭被加上貓耳、鬍鬚、鼻子及腮紅，變成可愛小貓。

直播很快就被中止，而備份片段亦在數分鐘內刪除，但這些行動永遠都不夠網民快，不少觀眾都立即截圖，再上載Twitter及Facebook揶揄嘲笑。政府昨日發聲明解釋，事件是一名辛勤工作義工的「人為失誤」，社交媒體團隊已經採取一切可行措施，及檢討以避免日後犯同一錯誤，強調團隊一直依從高規格的程序標準辦事。

巴基斯坦一個地方政府Facebook直播開記者會，惟社交媒體的一名義工卻忘記了關閉「貓咪」濾鏡，令政府官員的臉變成可愛小貓，不少觀眾都立即截圖嘲諷。（Twitter圖片）

不少網民都笑言「喵星人終於要開始統治人類」、「反而有興趣看下去了」、「小編是有心還是無意？」、「我以後要投貓貓一票」。不過亦有人批評當局竟將重要的記者會直播交由義工處理，做法本來不恰當，而且事前沒有好好檢查，令人質疑政府辦事粗疏。

（RT、IndiaToday）