馬國女獨看《阿拉丁》睡着　醒來與帥哥十指緊扣　網上尋人結果…

一個人去看電影的好處，也許是隨時都有豔遇！馬來西亞一名女子日前獨自去看《阿拉丁》時睡著了，驚醒後才發現旁邊坐着一名183厘米高的帥哥，而且緊緊握着她的手，讓她心如鹿撞。但這名陌生男子最終沒有說話便離開了，女子對他念念不忘，於是上網發文希望找到這位帥哥，不少網民直呼「如拍電影！」。而發帖半天後，帥哥竟真的現身與女子相認！

馬來西亞的網民日前看《阿拉丁》時，期間不小心睡著，驚醒後才發現旁邊坐著一位183公分的帥哥，更緊緊握著她的手。(《戀夏(500日)》劇照)

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該名女子在facebook群組「UTAR Confessions」發文，表示因被朋友「放飛機」，只好單獨去看《阿拉丁》，但觀看時不小心睡着了，約在20分鐘後醒來，竟發現「旁邊的小哥哥和我的手十指緊扣」。樓主指她有試過把手抽出來，但男生握得很緊，一直扣到最後。不過，之後他放手就走了，其間沒有說話。

樓主形容男生目測183cm，穿牛仔外套和布鞋。樓主對十分想念帥哥，於是在網上尋人，又指「為什麼你不留聯絡方式給我」。

馬國女子分享她一個人去看電影，意外遇到帥哥的經歷。〈「UTAR Confessions」fb圖片〉

帖子引來不少網民熱論，沒想到過了12小時之後，樓主發文報喜，表示真的透過網絡找到到對方，原來帥哥就在上一篇貼文的讚好名單內，對方還邀請樓主一起吃飯，決定先從朋友開始了解。樓主笑言：「我很慶幸那一天我朋友放我飛機，我才會覺得無聊睡着，遇見我的小哥哥！」

網民笑指這個故事比《阿拉丁》還要令人難以置信，又希望兩人可以有好的發展。不過，不少網民質疑男子只是想抽水，「如果他不帥的話你早就報警了對嗎」、「如果是醜八怪就不是這樣了」、「人帥真好」。