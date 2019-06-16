【逃犯條例】收反修例長輩圖瘋傳　建制爸急問阿仔：樓價真係跌？

行政長官林鄭月娥昨日宣布暫緩《逃犯條例》修訂，但提出修例而引起的風波至今仍然未平息，近日有網民製作了模仿撐修例，實質是反修例的「長輩圖」，希望可以令長者了解抗議者訴求有關圖片除了在社交網站惹起哄動，更在不同WhatsApp瘋傳，成功落到長者手機中。連登討論區就有網民分享，指爸爸及親戚的政治立場一向親中，近日親戚間收到反修訂的長輩圖並分享給其爸爸，當爸爸見到如修例通過可能影響經濟及樓價時，面色登時變得沉重，其後更暗暗追問樓主：「樓價真係會跌㗎？」

網上流傳長輩圖，指條例一旦修訂，會嚴重影響香港經濟。（保民生抗修例大聯盟網站圖片）

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網民「Wtwtwt」在連登討論區上以「（長輩圖成效）我屋企個親共阿爸開始驚」為題發文。他指今早與家人及親戚飲茶，席上除了他自己一家四口之外，還有另外5名親戚。樓主稱自己與親戚們一直話不投機，因為他們政治立場親中，而且少有批判思考，其爸爸在政治上與親戚亦都差不多，但媽媽就「無咩嘢」。

飲茶期間，親戚當然討論到近日發生的示威遊行事件，更提到收到長輩圖，內容指如果條例通過就會連累樓市、股市大跌，之後再將長輩圖拿給爸爸看。樓主當時已知道親戚所傳的是反修例的惡搞長輩圖，他描述爸爸當時「一路碌（手機），面色一路沉重，一睇就睇晒連登長輩圖系列，睇到神情呆滯」。樓主稱自己當時不斷忍笑，但媽媽卻因樓主笑而笑出來，「佢都知咩事，我媽以前都叫讀過下書受過教育，明白事理有自己獨立思考能力」。

↓↓↓ 網上流傳不少反修例長輩圖↓↓↓

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飲茶後回家，爸爸就叫樓主入房，問他樓價是不是真的會跌，樓主就斬釘截鐵地指「係呀，跌硬」。爸爸憂心表示：「你層樓我做擔保人㗎喎。」樓主就食住上稱：「係呀，我死你都死㗎！」令爸爸不禁爆粗大嘆：「唔X係掛？」

樓主則稱如果觸怒美國，以加息手法報復，恐物業變成負資產，其爸爸最終在樓主的解說之下感到害怕，表示「呢鋪真係被林鄭害死」。

近日樓巿持續調整，中原城市領先指數CCL已連跌兩周，最新為186.26點，按周跌1.43%，創22周最大跌幅。有分析指本港樓價除了受政府政策影響，亦與中美貿易戰有密切關係。

（連登討論區）