【逃犯條例】的士司機拒收錢趕接黑衣人　中大生：你是遊行一份子

民陣於昨日發起遊行，港島一片黑衣人海，多處交通出現擠塞。中文大學逸夫書院學生會分享好人好事，指有學生會幹事在金鐘加小費電召的士往維園，司機接單載人後拒下錶計費，沿途追問有否其他路人同路。下車時司機拒收車資反叫他們快點下車，「我仲趕住去兜其他人去維園遊行」，使乘客大為感動，感嘆「的士司機原來一直與我們同行」，直指在車上的他，也是遊行的一份子。

中文大學逸夫書院學生會兩名幹事因為趕時間，所以坐的士去維園起步，不過遇上義載的好人司機。（資料圖片）

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中文大學其中一個書院學生會的Facebook專頁「逸夫學生會 SCSU」昨日深夜發文，指因為遊行人士眾多，金鐘站逼滿黑衣人，「由港島線月台迫到對面荃灣線月台」。有見時間緊迫，遂到地面轉乘的士到維園起步。

他們坦言心知找的士不容易，故以手機程式加小費電召的士，希望盡快有司機接單。訂單一發出就有人立即接單，他們一度心想「唉，啲的士佬都係有小費先肯接單」。

2019年6月16日的反對逃犯條例修訂大遊行，遊行由維園草地出發，下午2時許，參與者已站滿近兩個球場。（歐嘉樂攝）

的士抵達後他們立即上車，有見車上還有兩個空位，司機曾開窗慢駛問路上的黑衣人要不要去遊行，對方沒打算由維園起步而作罷，中大幹事則表明趕時間讓司機不再等其他人盡快去維園。

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司機就路面情況，提議他們在海旁下車再經行人天橋行去維園，免因封路耽擱。幹事這才發現原來司機一直沒有落錶，也未收起暫停載客紙牌，忍不住問司機為何明知有遊行仍在港島工作，「唔驚搵唔到食咩？好多司機都唔敢過海」，司機回答只是遊行「冇乜所謂啦」，更直指遊行人數一定要多，「唔多就真係死得！」

抵達維園附近後，因沒有落錶計費，中大幹事拿出數十元作車資，但對方堅拒收錢，更指「你哋唔好畀錢我啦！你哋快啲落車啦！我仲趕住去兜其他人去維園遊行！」幹事們大為感動向司機道謝，車門一關上的士就「一支箭標走」，幹事指「原來，司機一直與我們同行。今天的二百萬人遊行，你是其中一份子」。

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