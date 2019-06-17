私自出租天台放收發站被拆　台翁水塔沖涼加大小便報復全幢住戶

食水安全十分重要，如果被惡意污染很容易影響人健康！台灣台中一名六旬翁私自將頂樓租給電訊公司，放置收發基地台收租，最終遭其他住客揭發，在按要求拆除後，老翁竟懷恨在心，盤算報復。他在頂樓的水塔內洗澡及大小二便，影響供水水質，住客一直只覺得水有臭味，在一年後始知真相。可是老翁在被警察拘捕時還不覺得自己有錯，反指：「沒把他們毒死，算不錯了！」

台灣一名老翁為了向同一幢大廈的住戶報復，竟然想到在水塔內洗澡及大小二便。（資料圖片）

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涉事老翁今年69歲姓林，家住台中潭子區中興北路一幢大廈的7樓。林翁於2017年被其他住戶發現，私自將頂樓租給電訊公司，在上面放置基地台收發電訊訊號，每月收租約1.2萬台幣（約3000港元）。住戶對此大為不滿，於是抗議要將基地台拆走，林翁對於收入減少感到憤怒，就想方法向其他人報復。

林翁自2017年6月起至翌年7月，差不多每月都會跳進水塔一次，在塔內洗澡及大小二便。除此之外，他更曾在2018年2月弄壞升降機的按鈕板，同年7月再趁大廈水管正在維修，水泥沒有乾掉的時候拉扯水管令其移位。

老翁在水塔內洗澡之外，更大小二便。（資料圖片）

最終於18年7月，住戶因為覺得食水有奇怪臭味而翻看監視鏡頭，看到林翁走進水塔後，便拿水去化驗，結果確認氨氮含量超標。住戶開會討論事件後，決定報警求助，警察到場便將拘捕林翁，不過林離開之前還叫，稱「沒把他們毒死，算不錯了！」

老翁持續超過一年的惡意行為最終因為水有怪味而被住戶揭發。（資料圖片）

林翁直認指控，但辯稱他自己也在水塔的水內，事件沒那麼嚴重，更認為尿液不會影響衛生，因為稀釋後不會影響健康。不過法官反駁，尿液在空氣有可能變質及含有細菌，對人體健康有一定影響。法官又提到，住戶得知曾吃過他人的大小便後十分惶恐，最後決定判林翁妨害公眾飲水、恐嚇、毀損3罪罪成，需要監禁1年11個月及拘役60天，全案可上訴。

（東森新聞、自由時報）