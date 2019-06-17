【錫到燶】孫仔一句想雨中揸車　台爺爺即動手自製車篷惹網民羨慕

常說父母是世上最愛孩子的人，但祖父母的地位亦不能看輕。台灣一名超強爺爺聽到孫仔一句「下雨也要開賓士」後，立刻動手以紙皮為孫仔的開篷玩具車自製車篷，更親自遙控帶孫仔「出車」。媽媽見狀將兩爺孫開心玩耍的情況與網民分享，立刻引來不少人妒忌，又稱讚爺爺手工超強。

台灣一名孫兒因撒嬌稱下雨也要玩玩具車，即令爺爺動手DIY車篷。（fb群組「爆廢公社」影片截圖）

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該名台媽昨日於facebook群組「爆廢公社」發文，稱當地近日下雨，兒子為了玩電動車，昨向爺爺撒嬌說：「下雨也要開賓士。」視孫兒是寶貝的爺爺聞言，即在家找出材料，親自設計，並以紙皮自製出一個車篷，滿足孫兒的願望，「孫子說下雨也要開賓士，爺爺立馬做敞篷！」。

從台媽上載的影片可見，室外下着毛毛細雨，年約4歲的孫兒坐於經爺爺加工的電動車內開心地玩耍，爺爺則親自動手，遙控車子的方向。電動車的車頂放有一個以紙皮製成的車篷，除了能遮風擋雨，爺爺更貼心的造了「車窗」，讓他能看到窗外風景。看到孫兒玩得玩心，爺爺都不自覺露出滿意笑容，畫面非常溫暖。

影片甫上載即引起網民討論，不少人都大讚爺爺非常用心，又笑言爺爺看起來更似爸爸。（fb群組「爆廢公社」影片截圖）

影片甫上載即引起網民討論，不少人都直呼羨慕，大讚爺爺非常用心，為孫兒不惜發揮小宇宙做手工，「真的只要是孫子的要求，爺爺都會想辦法做到，真的是大多當爺爺的人都會這樣」，「爺爺都這樣啦，孫子的要求，使命必達」，「別人的爺爺不會令我失望」。

亦有網民錯重點，指出片中的爺爺看起來年輕能讓人驚訝，笑言外出時根本會讓人誤會是爸爸，「這帶出去，不講人家會誤以為是小孩的爸爸吧，好年輕的阿公」，「視線完全被爺爺吸走了，太年輕了」，「亮點不是孫子的車，而是爺爺非常年輕」，而台媽亦現身回覆稱爺爺的寵孫生涯不到40歲便已開始。

（fb群組「爆廢公社」）