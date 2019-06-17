【逃犯條例】救護車分紅海登Twitter首位　日網民：證明不是暴徒

由於逃犯條例修訂案不斷升溫，行政長官林鄭月娥繼續「企硬」不撤回，加上6月15日晚有反對修例的市民墮樓身亡，最終導致6月16日的遊行人數破紀錄，接近有200萬人上街示威。 示威期間發生一段小插曲，有救護車鳴笛駛至，示威者馬上如「摩西分紅海」般散開讓路，相關片段亦於網上瘋傳。

周庭於Twitter分享救護車「分紅海」一幕，於今早登上Twitter日本熱門首位。（Twitter@chowtingagnes）

登Twitter日本熱門首位



香港眾志常委周庭於Twitter分享昨晚示威者讓路予救護車的片段，並於今早登上Twitter日本熱門首位，現已超過4萬轉推分享。同時，亦有不同日本網民分享6.16相關新聞，顯示日本大眾正高度關注事件。



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日本網民：證明示威者不是暴徒



救護車「分紅海」片段吸引大批網民分享及留言，大讚示威者的文明行徑，表示「證明示威者不是暴徒」，直言香港人的文明程度勝於日本，甚至因此愛上香港，紛紛為香港打氣。



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