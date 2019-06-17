【逃犯條例】救護車分紅海登Twitter首位　日網民：證明不是暴徒

開罐
撰文：
最後更新日期：

由於逃犯條例修訂案不斷升溫，行政長官林鄭月娥繼續「企硬」不撤回，加上6月15日晚有反對修例的市民墮樓身亡，最終導致6月16日的遊行人數破紀錄，接近有200萬人上街示威。

示威期間發生一段小插曲，有救護車鳴笛駛至，示威者馬上如「摩西分紅海」般散開讓路，相關片段亦於網上瘋傳。

周庭於Twitter分享救護車「分紅海」一幕，於今早登上Twitter日本熱門首位。（Twitter@chowtingagnes）

登Twitter日本熱門首位

香港眾志常委周庭於Twitter分享昨晚示威者讓路予救護車的片段，並於今早登上Twitter日本熱門首位，現已超過4萬轉推分享。同時，亦有不同日本網民分享6.16相關新聞，顯示日本大眾正高度關注事件。

點擊圖片觀看

+2

日本網民：證明示威者不是暴徒

救護車「分紅海」片段吸引大批網民分享及留言，大讚示威者的文明行徑，表示「證明示威者不是暴徒」，直言香港人的文明程度勝於日本，甚至因此愛上香港，紛紛為香港打氣。

點擊圖片觀看網民留言

+8
+7
+6
【逃犯條例】港人寫韓語千字文哭訴　韓網瘋傳：「看完流淚了」
【年度金句】盤點2019上半年十大難忘金句　「唔好搞我後面！」
日本親中團體前成員發起集會聲援反修例　用廣東話喊：香港加油！
【逃犯條例】6.12衝突成日本Twitter熱話　日網民：港警好恐怖
【逃犯條例】近百港人首爾集會聲援　「好多途人主動問發生咩事」

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】JW王灝兒首次擔任大專聯校歌唱比賽星級導師及決賽嘉賓，賽前教授學生擺脫「發台瘟」秘技。
6.26晚旺角麥花臣，約定您！一同見證大專歌王誕生

 購票詳情： 門票價格 -$130/$150
＜購票請按＞ 

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。