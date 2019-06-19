台女問離婚後張巨型結婚相點算　網民：毫不猶疑拋上垃圾車

一對情侶走入婚姻時甜蜜拍婚紗照，惟離婚時又該如何處理？有台灣女網上發問，沒料引來網民超爆笑回答，有人叫她毫不猶豫拋上垃圾車，有人指丟到化寶爐會更吉利，最爆笑是有人指始終有自己的樣子，建議她把老公的頭切走，換上喜愛的男星。

有離婚女網民不知如何處理昔日結婚照，獲網民踴躍回應。（fb「戀愛公社」圖片）

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「想問某些人離婚後的婚紗照相框都怎麼處置呢？」，有台灣女網民在fb群組「戀愛公社」中發問，又指還有大相框和相簿等，甚感煩惱。

發帖僅一小時，即獲近300人回覆，網民反應極其踴躍，而且當中更有不少超爆笑答案，令人忍俊不禁，有人直指相框不錯可保留，叫樓主換相即可，有人笑言應留作前夫再婚時的賀禮用，有人認為直接丟垃圾車即可，惟即有人反建議用私人焚化爐火化了更吉利，還提醒她丟掉時先用黑筆把自己的樣子塗掉，前夫的就沒所謂。

網民建議的處理方法超爆笑！

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有人認為浪費不太好，爆笑建議樓主把前夫的樣子切下來，再換上自己喜歡的男星，製成一張FF圖（即「Final Fantasy」，網絡用語意指「幻想」）。不過也有過來人感慨指「結婚時，就想到一切從簡，因為花很多錢辦置這些，離婚時一樣也不想留」，向未婚者分享「不如將錢省下來吃喝玩樂更實在」的生活智慧。