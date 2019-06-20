難頂男網民匿名性騷擾留言、傳下體照　台女網紅飽妮嬲爆拍片反擊

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面對網路上的「性騷擾留言」，你該怎麼辦？知名Youtuber飽妮透過自己的親身經歷，帶你了解這些「噁心網友」會有甚麼發言，趕快來看！

網路世代興起，不少人透過錄製影片或是開直播，拉近與觀眾之間的距離，不僅擁有高人氣，成效與收益都相當可觀。然而，網路的「匿名性」也衍伸許多問題，網路霸凌與性騷擾的事件頻傳，尤其是女網紅常遭受網友的嘲諷甚至羞辱，狀況日益嚴重。

近日，台灣知名Youtuber「飽妮」就在影片中大談「自己被男網友騷擾的日常」，整理出網友的「性騷擾」留言，引發網路熱議。

即睇飽妮「自己被男網友騷擾的日常」▼

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飽妮在Youtube影片中公開這些噁心行徑後，引來網友「一面倒」的支持與憐惜，心疼她每天要承受那麼多的負面留言，並譴責這些「發表性歧視言論」的男性加害者。

對此，飽妮向這些「曾留言性騷擾他人」的網友們呼籲：「有些話，若不敢跟不認識的人說，那就別在網路上說！」並期盼網路上的「性騷擾」事件能減少，給女性一個安全且不受壓迫的空間。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載】

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