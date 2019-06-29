【熱評】上司女兒入職超廢仍加薪　網紅律師：是「廢物養成計畫」

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

施主，你放心，孩子以後出社會，一定會遇到你現在相同的情況，所以求神拜佛是沒用的，就死了這條心吧。

這社會原本就是殘酷的，常有人講，不要讓孩子輸在起跑點上，但是抱歉，其實你的終點，根本就是人家的起跑點。沒有為什麼，只因為他投胎的時候運氣不錯，但是你「不幸」的到了另一個人家裡去，所以他是小公主，你是小奴隸，大概故事就是這樣了。

所以，「努力就有回報」這句話本來就是騙你的，因為人生不如意事十常八九，你哪來的自信認為「努力就有回報」？大部分的事情，努力都不一定有回報，只能告訴自己，一切都盡力了，你要嫌棄我也沒辦法。現在百分之百會有回報的事情不多，多吃點，肯定有體重的回報，其他的我就不敢確定了。

台灣律師呂秋遠指，涉事總經理長遠會縱壞女兒變成只知「吃好、穿好、領高薪」的廢物 ，安慰女事主不要在意對方的優厚待遇。圖為示意圖。（《愛回家之開心速遞》影片截圖）

最快變成廢物的方法

所以你能怎麼辦？你有沒有聽過一個「廢物養成計畫」？最快讓人變成廢物的方式，就是讓他吃好、穿好、領高薪，十年後他就會成為呆子。什麼意思呢？當一個人每天就是臉書、手機、吃喝玩樂，但是又能領薪水，很快的，他就會喪失所有的求生技能，而且成為完全沒有競爭力的人。我們以前聽說「富不過三代」，意思大概也是相同的，第二代如果是這樣，第三代應該就已經坐吃山空。那些人，花錢很快、賺錢很慢，或許你看不到以後的樣子，但是，相信我，地基不穩，大廈要倒是很快的。

你想想，他老爹為何要把她安排在自己公司，有兩種可能，一種可能要她接班，另一種可能是她無法接班，喔，是無法上班。要她接班，這種表現就別想了，往後她老爸垮台，她就得一起滾蛋。她無法上班，到哪都無法。這是個資本主義的殘酷社會，她或許可以靠老爸的人脈活一陣子，但是不可能活一輩子。她加薪？很好，反正又不是你付錢。她升官？很好，折磨這種上司，最好的方式就是讓她出醜（我相信你有很多方式讓她陣亡）。而且往後，她就是沒有謀生技能的孩子，你卻擁有十八般武藝，那麼幹嘛生氣呢？

呂秋遠續指，女事主可以讓孩子有一個良好的教育環境，讓他擁有武器去改變社會上的不公平。圖為示意圖。（電影《爸爸是壞蛋冠軍》劇照）

人生本就不公平

不公平？對，是不公平。但是活到我們這種歲數，都會知道人生原本就不公平，而終其一生我們在努力的事情，不就是讓這種天生的、人為的不公平，能夠稍微減少一點點，即使一點點都好。你給孩子一個良好的教育環境，就是讓他可以有武器改變這些不公平；你選擇一個好的政治人物，就是讓孩子有舞台可以展露他的才華與能力；你認真工作，就是為了讓公司更好，不會中年失業，還有點錢可以養活年老的自己。

你要孩子以後不要面臨這種不公平嗎？其實我沒有要你真正死心，但是，認真投票、好好工作、保持善良，這樣的不公平一定會減少，即使只有一點點，那樣的一點點，就足以燃起那片黑暗的光，直到天亮。