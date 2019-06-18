【逃犯條例】年輕人教曉香港的5件事：堅持到底、沒有大台仍團結

《逃犯條例》修訂風波至今，引發了兩場香港史上最大型遊行，同時亦發生了6.12警民衝突，局勢急轉令一直堅持要通過條例的特區政府和建制派終轉軚，特首林鄭月娥亦強調與各界達成諒解前，不會重推修改《逃犯條例》的工作，即修例已形同撤回。有參與遊行人士則不滿林鄭沒有明確說明「撤回」修例，亦沒有回應收回「暴動」定性等相關訴求，可能有下一步行動，令外界分析政府的危機未過。 是次修例風波中，反對一方得以「絕地反擊」，其中一大因素必然是年輕人願意走出來。當不少成熟巿民及老練政客認定因立法會內建制派「夠票」，修例議案必然通過之際，許多年輕人卻是「就算失望、不能絕望」的勇氣，以各展所長、團結各方等策略而繼續爭取，最終改變局面。網民綜合是次反修例的局勢變改，指教曉香港社會最少5件事。

是次逃犯條例風波之中，年輕人成為反修例的最重要力量，令老練政客亦瞠目結舌。（資料圖片）

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1. 堅持到底

6月9日民陣公布有103萬人參與遊行，警方則指高峰期有24萬人，政府當晚宣布會如期恢復二讀。當許多泛民支持者都覺得政府硬推條例「必過」，但不少年輕人仍沒有放棄，在機會渺茫之際仍然採取各種行動，爆發警民衝突後仍沒有退縮，令條例終要暫緩；而6月16日200萬+1人大遊行後，林鄭月娥今日（6月18日）現身向港人道歉，而修例已等同撤回。

民陣不滿林鄭沒有回應他們的五大訴求，包括撤回條例。（羅君豪攝）

2. 無大台仍秩序井然

兩次反修例大遊行雖由民陣發起，但並無明顯牽頭人物或意見領袖，反而是許多年輕人自發參與，並透過社交軟件或網站溝通和組織，到遊行現場再按情況互相幫助，結果即使「無大台」，但仍秩序井然。《洛杉磯時報》撰文分析，指香港已經發展出一種的社運模式，不需要領袖，因為參與者已經有一定默契及共識。

有人遊行後回家，有人則在金鐘留守，年輕人從不同方面去表態反對修訂《逃犯條例》。（資料圖片）

3. 各展所長

年輕人有不同專長，是次反修例運動中，不少參加者是中學生或大學生，或是剛畢業的職場新鮮人，他們年輕有衝勁，能以個人專長想辦法去表態，例如熟悉外語就撰信給外國政府，訴說現時香港情況，要求當地政府關注；熟悉法例人士則將法律知識加入文宣之中，以理服人；擅長平面設計者，就自發製作吸睛的宣傳品；有創意的網民，更想出「混入敵陣」、「以敵之矛、攻敵之盾」的妙計去反攻，招式多到令許多政治老手眼花瞭亂，由衷拜服。

而去到遊行現場，人數多得大會根本無法兼顧，但年輕人自發互助，更幫忙回收及將垃圾分類，每當有救護車經過，人群中便有人自發維持秩序去讓路，大家又在通訊軟件中不停發放有用資訊，秩序好得令外國記者嘆為觀止，贏得國際讚賞。

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4. 爭取更多認同

年輕人在進行反修例宣傳時，雖然有人強力攻擊撐修例者，甚至攻擊個別商戶，但有人提出要爭取更多認同，如能爭取反對者支持，更是削弱敵陣力量。年輕人一方面以顯淺例子向街坊說明修例對一般巿民的影響，另一方面更以長者最易受落的「長輩圖」發放反對資訊，又到社區派發傳單，爭取更多街坊認同。不少網民在社交網站分享「成功經歷」，漸漸成為一種風潮，有網民更表示，長輩圖功能奇大，使家中長輩都開始反對修例。

警方6.12衝突整個行動中，發放了超過150枚催淚彈、約20發布袋彈、及數發橡膠子彈。(資料圖片)

5. 團結就是力量

反修例路上，就算是同道人都有不同策略或意見，有人在遊行後和平散去，有人希望通宵留守，有人可能採取較激烈行動。過往許多政治團體都會因「道不同不相為謀」而互相攻擊，或指互相責對方是「鬼」。是次反修例的運動中，網民發現每當有人互相指摘，就會有大年輕網民講道理，分析「和而不同」的重要性，令分化情況較以往減少，更有人提出「不分化，不篤灰，不捉鬼，要團結」的口號，甚至連過往較少走得前的宗教界人士亦融入其中，沒有大台卻令示威者相對更團結，許多政團都希研究出箇中原因，從中取經。