車尾公仔遭偷走　家長留字條「小孩想要」　台男嬲爆結局神逆轉

作為父母對子女過份溺愛，隨時影響他們長大後的價值觀。日前有台灣網民發文抱怨，指電單車泊在停車場時，遭一名家長擅自拿走其綁在後座的公仔，對方僅留下字條稱「我小孩看到你掛在車上的娃娃非常想要」及500元台幣鈔票，樓主見狀大感震怒，「小孩喜歡關我屁事？」揚言會報警處理。事後台男聯絡上涉事夫婦，最終事件和解收場，台男的處理手法更被網民大讚有氣量。

台男用餐完畢後，發現電單車上有一張字條，而掛在車尾的公仔不翼而飛。（fb群組「輕檔車俱樂部」圖片）

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該台男日前在facebook群組「輕檔車俱樂部」發文，指自己外出用餐時，將電單車泊在停車場，詎料回來後，發現掛在車上的比卡超公仔不翼而飛，還有一張字條夾在油箱蓋，上面寫有「我小孩看到你掛在車上的娃娃，非常想要」，指小孩一直不肯離開，他們在原地等了近10分鐘後，因為趕時間只好先拿走公仔，並留下500元台幣鈔票，「當作向你購買娃娃，謝謝」。

樓主見狀大感震怒，「小孩喜歡關我屁事？」認為家長應教導小孩，告訴他們這社會不是想要什麼就能擁有什麼，「小孩喜歡請自己去透過實體店家或者網購來取得」，樓主坦言如果對方等到他來拿車，而且小孩有禮貌又可愛的話，他可能直接送公仔給小孩，「結果你們選擇擅自拔走留錢留紙條？」他還表示找遍全車也沒找到錢，揚言必定會報警處理。

台男不時將三眼仔及比卡超公仔輪流掛在車尾，今次遭偷走的是比卡超公仔。（fb群組「輕檔車俱樂部」圖片）

事後樓主翻查停車場的閉路電視，發現是一對年輕夫婦帶住約4、5歲的小男孩，畫面中見到小孩在車子旁盯着公仔很久，父母曾跟孩子理性溝通，但可能失敗後只好留字條及直接拿走公仔，而畫面中亦證實他們有留下錢。

過了10多分鐘後，鈔票掉落在地上，隨後有人經過拾起，樓主坦言不會追究他，「任何人看到錢掉在地上都會撿走的，我也會」。而因為涉事夫婦是月租客人，樓主向停車處取資料後便聯絡他們，並相約夫婦及孩子到咖啡室見面，經談話後，樓主認為夫婦的價值觀沒有太嚴重偏差，「只是可能一時昏頭了才做出這種錯誤的判斷與處理方式」，而且感受到他們的歉意，而小孩雖然還小，表達能力不是很好，但也能看出他有悔過的意思。最後夫婦打算將公仔歸還及送上利市，樓主因不清楚他們的家境而拒絕，並將公仔送給男孩。

不少網民見狀紛紛表示傻眼，「身為家長竟然教自己的子女偷竊，可憐」、「為這小孩的家教感到堪憂」，又笑言「還好他的小孩沒喜歡你的車」。而得知結局後則大讚樓主大方，「正確且成熟的處理方式」，認為小孩也知道自己有問題，覺得這個家庭教育還是有的」。

（fb群組「輕檔車俱樂部」）