港媽急搵廁所　不滿職員指女廁方向令兒子去錯：對佢日後好有影響

相信不少父母都試過帶着孩子急尋洗手間，情急下不顧男女廁就衝進去亦是常見的事。有任職咖啡店的網民近日分享遇到無理家長的經歷，指一名港媽上前急問洗手間位置，遂指出女廁的方向，但對方之後竟返回，大罵樓主指錯方向，令其兒子誤入女廁，並稱「佢好尷尬，你知唔知咁對佢日後好有影響㗎？咁嘅服務態度學咩人做顧客服務中心」更揚言要投訴。樓主無辜被罵後直接反擊，指自己是咖啡店職員，並請該港媽離開。事件引起網民共鳴，分享遇上「老奉」客人的經歷。

有咖啡店職員早前分享遇到無理家長的經歷，引起網民討論。（示意圖，資料圖片）

該名任職咖啡店的女網民早前投稿至facebook專頁「西客之道」，稱入行多年已對無理顧客見慣不怪，「但都總會見到啲想一巴車死佢嘅BB」。她分享數年前一次遇到野蠻家長的經歷，指當時工作的咖啡店位於商場內，並無舖位，只以欄杆分隔。

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有次假日，樓主正忙碌為客人下單時，一名港媽突然急忙跑到櫃檯詢問洗手間位置，「我眼前個客都即刻縮一縮」，由於平日間中也有人會問路，她已習以為常，遂指出女廁的方向。一會後，一名男童前來櫃檯，詢問洗手間位置，樓主則指示了男廁方向，不料港媽即時上前罵她，質問她為何最初要指示女廁方向：「你頭先做咩叫我去嗰邊，嗰邊女廁嚟㗎！」

樓主不明白港媽意思，遂解釋只聽到港媽問洗手間位置，於是正常反應下指示她到女廁方向，不料港媽更生氣，指着身後年約4至5歲的男童並質問：「你見唔到嗰度有個小朋友㗎？」面對港媽的無理取鬧，感到無奈又不忿的樓主只好回答：「其實我頭先就真係無留意到有小朋友，但如果你要去男洗手間就係嗰邊，我仲有無嘢可以幫你？」

樓主對有人問路已習以為常，遂向港媽指示女廁的方向。（示意圖，資料圖片）

港媽聞言即發難，大罵：「你有無搞錯，你做錯嘢仲咁嘅態度，你搞到我小朋友行咗入女廁，佢好尷尬，你知唔知咁對佢日後好有影響㗎，我要去商場投訴你，咁嘅服務態度學咩人做顧客服務中心！」樓主忍無可忍，即時大聲反駁自己並非身處顧客服務中心，「你要投訴我，嗰度幫唔到你，因為我唔係商場員工，我公司係xxx Coffee Shop，如果你需要買咖啡麻煩你排隊」。

港媽責怪樓主令其兒子誤入女廁。（示意圖，資料圖片）

港媽見勢色不對，只好帶着兒子邊走邊鬧。樓主事後指，該名港媽或許算不上「西客」，「因為佢無買嘢，唔算得上係客，只係路過嘅死八婆」。帖文引起網民共鳴，紛紛批評涉事港媽過分，「無論邊度，廁所總會有圖示，冇圖示都有字，行到去點都見到啩」，「邊有人會expect一個女人係會問男廁喺邊」，「香港商場會有幾大？大到廁所都搵唔到？抬頭望下啲公仔指示實見到，仔都生埋但唔識搵廁所仲好意思講畀人知」。

亦有人留言分享同類經歷，稱逛街時常被誤認為店員，「問路或借廁所唔係大問題！無禮貌同好似老奉要話畀佢知先係重點」，「我都係做緊無閘門嘅鋪，啲人成日以為呢度係顧客服務咁，真係好想整張紙喺門口寫住問路一次請幫襯一次」。

（fb專頁「西客之道」）