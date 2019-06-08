麻煩家長不滿職員態度如「死老豆」揚言投訴　EQ高餐廳經理一句KO

落單前想清楚要甚麼食物是常識吧！有網民日前到餐廳吃火鍋時，目擊一對父母帶同兒子落單購買食物，每遇上選擇均要擾攘一輪才可決定，阻礙後方客人，之後更不滿店員催促落單，批評對方態度不佳及向經理投訴店員的表情如「死老豆」，不料遭經理一句反擊KO。網民看過帖文都大讚涉事經理EQ高，輕鬆「擊退」麻煩客人。

一對家長帶同兒子到快餐店進食火鍋時，不滿職員態度揚言投訴，詎料遭經理一句「KO」。（示意圖，資料圖片）

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有網民投稿至facebook專頁「西客之道」，稱日前與友人到一連鎖快餐店打算「打邊爐」，當時餐廳已有很多人排隊，曾任服務業的樓主明白店員苦況，直言不希望麻煩別人，「當我排隊嘅時候就已經諗好食咩同拎定錢，唔想阻住後面嘅人」，不過卻目擊麻煩客人擾攘多時才完成落單。

樓主稱，當日有一家三口排在前方，港爸落單時僅稱要兩個牛肉鍋，惟因餐廳提供兩款有牛肉的火鍋，店員追問時港爸不耐煩稱：「是但啦，牛肉鍋咪牛肉鍋，我理得你有邊款」店員再問3人的湯底及粉麵選擇，但他們似乎未想清楚，直接於店員面前「舉行家庭會議」，令後方客人都忍不住開聲要求3人「諗好先買」。

港爸未知是否因聽到其他客人的說話而感到不快，當店員要求他選擇飲品時即不滿稱：「你問問問，問咁多問題，我要牛肉鍋你落個鍋咪得，問咩啫」店員只好解釋選擇好飲品便能完成下單。3人再擾攘一輪仍未選好飲品，店員遂再次詢問，不料港爸即爆粗發難，斥責店員「又要問又要催」。

樓主大讚涉事經理EQ高，能大方回應客人的投訴。（示意圖，資料圖片）

這時餐廳經理走近收銀處，港爸即指着店員投訴指：「佢死老豆呀，X口X面咁」，經理未有理會，反而保持禮貌要表示後方有多名客人等待，要求他先落單。港爸完成落單後即向妻子「單打」經理：「你睇下咩態度，點做經理，成間公司個個都死老豆咁嘅樣」。

經理聽罷沒有動怒，反而保持良好態度回應：「先生，我同我同事嘅爸爸仲在生，我哋唔知咩係死老豆咁嘅樣，唔知可以點幫你，麻煩你去後面等叫號碼」。港爸聞言即揚言投訴，「我要投訴你，我依家唔X食喇，食唔X落呀」，經理則直接回答可退款，並稱「我姓黃嘅，多謝你嘅意見，拜拜」。同行港媽見勢色不對，即拉丈夫及兒子離開，而經理則繼續工作，並無特別反應。

網民大讚涉事經理EQ非常高，未有與麻煩客人理論，亦無「跪低」答應對方的無理要求，「個like係畀個經理嘅」、「經理好波」。亦有網民批評涉事父母成為壞榜樣，「個老豆和個阿媽真的冇文化，教壞細路，我係佢個仔真係瘀到暈」、「真係好討厭啲人去到收銀先諗食乜，又多問題問，講句嘢都慢過人」。

（fb專頁「西客之道」）