港女投訴素食餐廳收切餅費　反遭網民負評：你生日關餐廳咩事？

外出用膳時自攜蛋糕，餐廳一般會收「切餅費」，近日有女網民貼出帳單投訴，指被一間素食餐廳收80元切餅費，她對此做法大感不滿，認為其他餐廳皆會免收切餅費甚至有生日折扣，直斥「好離譜」。惟帖文引來大量負評，不少網民直指樓主自攜食物，需額外收費相當正常；更有人「突破盲腸」，指樓主一行13人，但餐廳以每人10元計最只收80元切餅費，曲線表示：「真心要鬧店舖點解收少咗！」

原帖文樓主表示自攜一個蛋糕到餐廳，結帳時發現店家「竟然收每人10元切餅費」，批評此舉「好離譜」。（facebook群組「The Beggar in the Restaurant 乞客」圖片）

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有關帖文今日張貼於一個facebook素食群組，其後已刪除。Fb專頁「The Beggar in the Restaurant 乞客」則轉載了事件。樓主指最近光顧了一間素食餐廳，並自攜一個蛋糕，但結帳時發現店家「竟然收每人10元切餅費」，批評此舉「好離譜」，更認為「其他飯店是免收及生日有折扣」，帖文附上印有餐廳名稱的收據。從相片可見，餐廳以每人10元計，總共收取80元切餅費。

不少留言皆直指樓主自攜食物，需額外收費相當正常；更有網民「突破盲腸」，發現樓主一行13人光顧，但餐廳以每人10元計最後卻只收80元。示意圖。（資料圖片）

網民反應不似樓主預期，許多人都給予負評，認為樓主投訴無理，直指切餅費、開瓶費、食物加工費等都是飲食業行規，於店內進食自攜食物需額外收費是相當正常。同時有人指若在餐廳要求冷藏蛋糕時，侍應亦會提醒有關收費，稱除非有人把蛋糕「收喺枱底，食完飯叫人換過晒啲碗碟，自己拎出嚟切」，才會引起誤會。

有網民則「突破盲腸」，指樓主一行13人，但餐廳只收8位切餅費，實際上已給了優惠，大讚「已經好抵」；亦有人不解為何客人生日，代表餐廳需給折頭，表示「你生日關間餐廳咩事？」，批評樓主「搲著數」做法。

（fb專頁「The Beggar in the Restaurant 乞客」）