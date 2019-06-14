港女搭的士疑遇塞車　到埗不願付車資揚言報警：一直無行喺度塞車

搭的士要按車資付費是常識吧！有的士司機群組近日流傳片段，指一名女乘客疑因遇上塞車延誤車程，到達目的地時不滿質問司機：「你係咪照收返呢個（咪錶）錢啊？」司機指出會按錶收費，因等候時間亦計算入車資時，對方即揚言：「咁我報警！」司機感到無奈，事後將「車cam」片段上載至網上，引起同業討論。

有的士司機群組日前流傳片段，稱一名女乘客疑因遇上塞車，質疑司機多收車資，並一度揚言報警。（fb群組「的士司機資訊網Taxi」圖片）

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有網民昨日於facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上載相片及影片，指一名女乘客昨晨乘的士時，疑因遇上塞車，令原本約5分鐘的車程延誤至約半小時。到達目的地後，女乘客即問司機：「你係咪照收返呢個（咪錶）錢啊？」又指車輛「一直都無行，喺度塞車」及遇上落雨，當司機想開口解釋時，女乘客即打斷並反問：「係咪要報警吖？」司機只好深深嘆氣，無奈回答「隨便，報啦」。

從單據可見，該段車程的收費時間為29.23分鐘，而總車費則為83.5元。（fb群組「的士司機資訊網Taxi」圖片）

女乘客之後又改指「頭先條路明明暢通無阻，5分鐘要70蚊喎大佬」，司機遂解釋指車程中的塞車等候時間亦需計算收費，女乘客聞言表示「無話塞車唔收錢喎」，並質問司機如何處理及要求他打印收據。

片段最後未有交代事件如何處理，有網民估計事件於啟德郵輪碼頭發生。（fb群組「的士司機資訊網Taxi」影片截圖）

司機則回答稱，由於女乘客要求報警，故要待警方到場才能處理，並將車輛駛至路邊等待，而女乘客則不滿表示「趕住開會」。片段最後未有交代事件如何處理，不過從單據可見，車程為29.23分鐘，而總車費則為83.5元，至於打印時間與「車cam」片段的完結時間只相差一分鐘，故網民均估計雙方最終沒有報警。

片段引起不少的士司機討論，有人質疑女乘客「第一次搭的士？塞車都關司機事？」，「趕住開會早啲出門口呀嘛」，「塞車停車等候個錶照跳是常識吧。阻住師傅駕車，人哋要搵食㗎」。

亦有網民指出遇上塞車時，司機亦是受害者，批評女乘客無理取鬧，「前後成半個鐘有多，總共先幾十蚊，其實部的士已經蝕晒，仲要畀個女人發神經」。

（fb群組「的士司機資訊網Taxi」）