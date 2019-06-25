網上「富豪」訛稱7千萬買殺人證據　美18歲女誤信　槍殺好友棄屍

美國阿拉斯加（Alaska）18歲少女布雷默（Denali Brehmer）本月2日聯同四名同黨，騙其19歲好友荷夫曼（Cynthia Hoffman）去行山然後將她殺害。警方調查發現，原來布雷默早前在網上認識了21歲男子希爾米勒（Darin Schilmiller），對方訛稱願付900萬美元（約7000萬港元）買下她殺人的相片或影片，因而令布雷默動殺機。

布雷默在網上認識來自印第安納州（Indiana）的希爾米勒，他化名「泰勒」（Tyler），訛稱是堪薩斯州（Kansas）的一名富豪，並謂希望在阿拉斯加實行他的姦殺計劃；希爾米勒聲稱願意付900萬美元，買下布雷默殺人的相片或影片，同時教唆她去性侵犯8至9歲的小孩。

布雷默找來四名同黨，包括16歲的麥金托什（Kayden McIntosh）、19歲的萊蘭（Caleb Leyland）及另外兩名少年，以事後可獲巨額金錢利誘助其實行殺人計劃。

布雷默與四名同黨一起欺騙其19歲好友荷夫曼去行山，然後將她殺害。（美聯社圖片）

死者心智等同12歲 父：她只想交朋友

當日荷夫曼被騙到安克雷奇（Anchorage）東北部一條行山徑，眾人用膠帶綁起她，麥金托什用布雷默提供的手槍轟向荷夫曼的後腦，然後棄屍河中。荷夫曼的屍體兩日後在伊克盧特納河（Eklutna River）被發現，父親蒂莫西（Timothy Hoffman）指愛女有學習障礙，心智等同一名12歲兒童，他痛心地說：「我女兒不應該死，她很相信那些人，她只是想交朋友，現在我卻要親手埋葬她。我一定會追究到底，為她討回公道，不會就此罷休，我現在只想着要送他們6人落地獄」。

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一旦罪成可被判終身監禁

布雷默上周三（19日）出庭時面無表情，並謂「我知道我所做是錯的，我可能會做不一樣的事」。檢察官施羅德（Bryan Schroder）提醒家長，互聯網有其好處，但也可能是個充滿黑暗的地方，父母一定要小心留意子女在網上的活動。

希爾米勒、布雷默及另外四名同黨分別被控一級謀殺、參與殺人等罪名，而布雷默由於曾按希爾米勒指示性侵一名未成年少女，然後傳送有關影片，兩人被加控製作或傳播兒童色情物品，一旦罪成可被判終身監禁。