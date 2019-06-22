雪碧告別58年經典綠色膠樽！ 9月起轉透明樽方便回收

綠色膠樽一直是雪碧的標誌，製造商可口可樂公司宣布，將沿用58年的綠色膠樽改成透明膠樽，同時亦轉包裝及LOGO設計。雖然許多用家不捨得這款經典設計，但可口可樂解釋，將有色塑膠變回透明塑膠的流程困難，這新改動會令回收更方便。

綠色一直是雪碧的代表色。（資料圖片）

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據外媒報道，「雪碧」汽水（Sprite）於1961年首次在美國推出，其標誌性的「綠色瓶身」包裝，與產品清新獨特的口味很相配，多年來累積不少粉絲。製造商可口可樂公司宣布，今月9月起棄用經典的綠色膠樽，改為使用透明膠樽。

可口可樂公司指，雖然現時的膠樽已是100%可回收，惟現時最常見的機械回收系統中，將綠色塑膠變成透明的工序相當困難，故最終決定改變包裝設計，並在新膠樽中加入多50%再生塑膠，一切都是為了令回收更方便。

另外，現時的包裝及LOGO設計亦會更改，字體更大更清晰。罐裝亦會同時換上新包裝，但綠色仍是主色，然而樽裝及罐裝雪碧的尺寸仍會保持不變。至於玻璃樽裝的雪碧，至2020 年才會推出新包裝。

可口可樂公司9月起將雪碧轉為透明樽。（資料圖片）

可口可樂公司承諾，不會把轉換包裝的成本轉嫁給消費者，雪碧的售價將維持不變。除雪碧外，旗下品牌的GLACÉAU Smartwater，將在年底開始改為使用100％再生塑料，可望減少3,100噸的新塑膠。公司續指，至2020年，這些措施能夠減少使用逾2.3萬噸新塑膠。

（太陽報）