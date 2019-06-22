【都市病】為什麼到處都要排隊？　香港人患上了排隊強迫症

香港有一個很有趣的現象，就是不管走到哪裏，總會看見長長的人龍，有時令我不禁懷疑，香港人是不是有「排隊強迫症」？

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每天一出門，就要排隊候車、排隊買早餐、排隊等候電梯去上班。上至打工仔，下至中學生，也要通宵排隊等候報讀補習名師的「雞精」課程，連大學生動輒要排隊等候15分鐘以上電梯才可以抵達校園，「排隊」這回事在日常生活中可說是無處不在。

排隊可以排得像香港人那麼有秩序，甚少出現插隊、混亂等情況，亦不需要任何維持隊伍的設施，香港人也會自動自覺地排隊，可見排隊的禮儀已經深深的紮根在我們腦海中。

排隊的禮儀已經深深的紮根在我們腦海中。（資料圖片）

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資源有限

生活在香港這個土地資源十分缺乏的地方，不管到哪裏都要排隊，根據「先到先得」的原則來競逐資源。在公開考試的季節，總會看見一班學生湧到公共圖書館的自修室，排隊等候座位溫習。然而，經常會發生座位了分配給老人家來看報紙、母親帶着孩子來看圖書，這時就會恨得牙癢癢，一邊怨恨他們「霸佔」着座位，一邊怨恨自己不早一點來排隊。面對有限資源，排隊是最公平解決資源分配的問題，無論是得與失，也是自己衡量排隊的成本後所得出的後果，與人無尤。

公開試季節時，學生就會湧到公共圖書館的自修室排隊。（資料圖片）

羊群心理

然而，不知從何時開始，香港人養成了一種排隊強迫症，好像成了一種病態，一見隊伍就會排。最佳例子就是喜茶在沙田開設了本港第一間分店後，推出買一送一的優惠，吸引了大批市民前來排隊，甚至願意花上3至4小時等候。除此之外，商戶每次推廣任何優惠，總會吸引一大班人出來排隊選購。本來排隊就是關乎資源分配的問題，假如認為資源是值得自己用時間去投資的話，排隊是一種良性競爭，先到者先得。

但愈來愈多的情況是，我們一看見人龍就習慣要去排，感覺別人排隊一定是因為有「着數」，那麼自己也不可以「執輸」，一窩蜂上去排隊。某程度上，我們的排隊強迫症，是基於貪小便宜、人云亦云的羊群心理。不知當初那些花了那麼長時間購買喜茶的人，看見它逐漸有網上下單的服務，會不會很後悔自己花了那麼多時間去排隊呢？

喜茶在沙田開設了本港第一間分店時，吸引了大批民眾前來排隊購買。（資料圖片）

港人這種三分鐘熱度的性格，也成功掀起了一股股短暫的熱潮。記得約十年前有一陣子珍珠奶茶突然大受歡迎，台式飲品店開得成行成市，但熱潮一冷卻後，不少小型的店舖相繼倒閉。近年，突然興起芝士奶蓋、水果茶、黑糖珍珠鮮奶等風潮，一開始總會吸引一群貪新鮮的人排隊購買。但是，熱潮過後，又有多少家能經得起風浪，不被更新的潮流淘汰？

近年突然興起芝士奶蓋、水果茶、黑糖珍珠鮮奶等風潮。（資料圖片）

「等等等」為了打卡、呃Like

不少人喜歡在社交媒體打卡，呃like和打卡就成了不少人消費的主要目的。比起產品的質素，他們更是着重產品、店舖的外觀，甚至打卡成了一種「售後服務」。所以，才會有愈來愈多人排隊為了「打張靚卡」，這才會衍生出所謂的「網紅店」，專門為了讓人可以拍張「打卡able」的照片。

很多人排隊只是為了打卡。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

低頭族

香港人那麼愛排隊，其中一個原因就是智能手機佔據了我們日常生活。以前我們排隊等候的時間，只可以百無聊賴地呆等，所以等候的時間感覺更加漫長。現在就不一樣，人人都習慣了做低頭族，慢慢玩手提電話消磨時間，不知不覺就捱過了排隊等候的時間。對低頭族而言，排隊感覺不再是在浪費時間，好像在把握一分一秒來娛樂、休息。

對低頭族而言，排隊感覺不再是在浪費時間。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

每個人排隊的成本不同，但切記不應該「盲排」，盲目追隨一些沒有營養的價值。排隊本應是健康的競爭方式，卻衍生了黃牛黨破壞規則，他們不但在炒賣商品本身金錢上的價值，真正出賣的是排隊的基本禮儀，徹底迷失在這次排隊的遊戲中。

內容提供：劉靖怡​

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香港人的排隊強迫症？迷失在排隊這場遊戲中」​】

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