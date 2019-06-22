她日前獲母校台灣師範大學邀請，向師弟師妹作畢業演講，講辭字字鏗鏘，道出學子的鬱悶及徬徨，同時激勵人心，勉勵吃過苦的人「人的潛力有無限可能，一旦吃別人所不能吃的苦，做別人所不能做的事，就能享受別人所不能享受的一切」。演講旋即獲近3萬人讚好，被轉載逾1.1萬次。

家境富裕可以讓小孩贏在起跑線，但能否撐到終點，都是靠個人努力。33歲台灣設計師江孟芝出身清貧之家，父母從小離異，只由媽媽一手拉大3個小孩。她咬緊牙關靠自己，憑着刻苦堅持，於台灣師範大學美術系畢業，24歲時更摃着百萬學債闖美攻讀碩士圓夢，每日吃粥度日，最窮時戶口僅剩35美元（約273港元），更一度患上憂鬱症，但她明白到，抱怨及找藉口不會是出口，最終她邊接工作邊學習，27歲還清債款，畢業時橫掃國際設計獎項。近年更擔任線上遊戲《英雄聯盟》（LoL）官網使用者介面設計團隊的主設計師，登上事業頂峰。

台灣設計師江孟芝到母校台灣師範大學向師弟師妹作畢業演講，講辭字字鏗鏘，道出學子的鬱悶及徬徨，同時又激勵人心。（江孟芝fb圖片）

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校長、各位老師、樓上的家長、台下的學弟妹們，大家好：

我是江孟芝，師大美術系98級設計組畢業，設計組是現在設計系的前身。我大概五歲的時候就知道這輩子自己要做個藝術家，十五歲的時候我家庭革命，決定高中要念男校、念美術班，十八歲的時候，我大學推甄只填了一所學校，只填了一個系，那就是師大美術系設計組，這是我唯一志願。

今年剛好是我畢業第十年，畢業後的這十年，是我人生最重要的十年，我相信也將是每個人生命中最重要的十年，你的黃金二十歲到三十歲的年華。十年之後，你想成為一個什麼樣子的人呢？這十年，我領悟到三件重要的事情，第一件事：

你的選擇，決定你是什麼樣的人

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我二十歲的時候，覺得世界是不公平的，為什麼有人從來從來不愁吃穿？為什麼他可以去補十幾萬的習？為什麼他可以買最貴的電腦、手機？為什麼他想要做什麼，家裡都會無限資助他？為什麼有人想出國就可以出國？想要創業就可以創業？只因為他是含著金湯匙出生的。

為什麼我連買顏料的錢、影印作品集的錢、參加展覽的場地費都付不出來？為什麼我必須每天家教，甚至在咖啡廳打工？為什麼我每一餐的飯錢需要斤斤計較？為什麼我要花三年的時間，存一趟到英國自助旅行的旅費？為什麼我的生活這麼困難？為什麼我必須從小承受這些？為什麼？

我大學的時候開始自己賺生活費，大學畢業以後不拿家裡的錢，在台北一邊工作，一邊準備出國，光是支付台北高昂的房租、生活開銷就已經壓得我喘不過氣，僅剩的一點點存款我拿去考托福、買參考書、準備作品集，戶頭裡完全沒有任何的積蓄。

當我在紐約讀研究所的時候，半工半讀，每天吃粥度日，最窮的時候戶頭只剩下35塊美金，我連下一餐、下個學期的學費在哪裡都不知道，更別提那時候我還背負著百萬的留學貸款，每天精神壓力大到睡不著。為什麼有錢小孩可以輕輕鬆鬆出國讀書、四處旅行、逛Outlet、看百老匯？

這些疑問，也曾經在我心裡出現過無數次，我的內心充滿怨恨，我覺得這個世界真是不公平！那些憤世忌俗，我比任何人都了解。是啊，成功好像是有錢人的專利，別人會成功，只因為他家有錢。你也是這麼想的嗎？

然而，我發現不停抱怨這個世界跟合理化別人的成功，並不會讓我學到任何東西；批評別人不好，也不會讓自己更好，反而讓自己陷入一種負面循環，反正我沒有錢就是不會成功的窠臼。

我不想成為酸民，那不是我想要成為的樣子。台灣並不需要更多的對立了，階級的對立、窮富的對立、政治的對立、世代的對立，我們不需要用對立去分化彼此，讓自己的力量越來越渺小。

亞馬遜創始人貝佐斯Jeff Bezos曾經說過：「聰明是一種天賦，而善良是一種選擇（Cleverness is a gift, kindness is a choice.）」，你的選擇，決定你是什麼樣的人。

我選擇了專注在如何讓自己成長、如何讓透過自己的力量解決問題，甚至去欣賞各式各樣的人，與我背景不同的人，用同理取代排斥。

如果我想要學習，就自己去買書來看；如果我想要旅行，就自己家教存錢；如果我想要留學，就申請各式各樣的獎學金；在美國沒有房租、生活費，就嘗試各種管道到處接案子。這種專注，讓我不斷的累積自己，每天有所成長，並且跳脫憤世忌俗的負面情緒。

這樣的選擇，讓在我紐約研究所畢業後，成功進入美國前500大的公司，並在二十七歲靠一己之力償還了所有的就學貸款，完成了不花家裡一分一毛出國留學的夢想，自此之後我把所有的賺的錢給家人，致力於改善家裡的經濟狀況。

你的出身並不會決定你是一個怎麼樣的人，只有你自己可以決定自己成為誰。

不要怪別人、怪環境、怨天尤人、憤世忌俗、老是世界對不起你的樣子，無論好事、壞事，每一件事情都是有意義的，這些都會讓你成為更好的人。

世界其實是公平的

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三十歲以後，我發現世界其實是公平的。

以前班上第一名的學霸、身邊最有才華的朋友、家境最富裕的小孩、最早出國留學的同學、年紀輕輕就出國比賽大放異彩的神童......，論背景、論天賦、論人脈，他們的條件都比我好太多、太多了，但是畢業十年以後，有些人離開了相關產業、有些人從事著自己不喜歡的工作、有些人開始抱怨起自己的人生。我有時候在想，他們明明是人生勝利組啊，怎麼變成這樣了呢？我曾經很羨慕他們的資源，但是現在，卻輪到他們羨慕起我的人生。

我二十四歲的時候隻身一人到美國讀書、二十六歲研究所畢業、二十七歲時還清百萬學貸、二十九歲到紐約視覺藝術學院電腦藝術研究所教書、三十歲出版個人自傳。

人生是一場馬拉松，贏在起跑點的人不一定能夠跑到最後。

如果你把人生想成是一百公尺的短跑賽，起跑點輸了大概就沒救了吧，所以有很多人覺得不能輸在起跑點上。但是人生真的很長，它是一場比較意志力的馬拉松，會有很多心裡跟生理上的考驗，跑到最後的人通常不是一開始橫衝直撞的人、也不是東張西望一直注意對手的人，勝利者反而是專注在自己的腳步、呼吸，照自己節奏前進的人。

不管人有錢與否、長相美醜、才華高低，每個人一定會歷經挫折、低潮、被貼標籤，每個人也都會遇到屬於自己的機會、自己愛的人，只有自己才能走的路，其實，世界並不會偏好哪一種人，一切都是公平的。

如果生命給你檸檬，那麼你就做成檸檬汁，每個人的旅程不一樣、風景不一樣，各有各的美，誰也不需要去羨慕誰。去珍惜自己所擁有的一切，做一個善良的人，比當一個酸民快樂很多很多。

不要因為一時的安逸，不敢展翅高飛；不要貪圖立即的金援，而錯失了成長的機會，走一條辛苦的路，絕對會讓你成為更堅強的人。

第二件事：做自己最好的版本，無需跟他人比較

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大約我十九歲、二十歲左右，我開始失眠、吃藥、每天晚上我躺在女一舍的宿舍裡，看著時間從一點、兩點、三點慢慢過去，到了五點我才累到精疲力盡地睡去，這從來不是我想像的美好大學生活：一個默默在棉被裡落淚、連哭都不敢出聲的憂鬱女子。

表面上，我的大學生活看似非常成功，我的履歷非常漂亮，隨便一列就是二、三十項的設計獎項、擔任懸河社社長、參加各式各樣的營隊、論壇、展覽，獲得師大優秀學生獎學金、畢業的時候得到系展第二名、學校永久典藏獎。一切看似非常光鮮亮麗，但是大學卻是我人生最不快樂的時期。

我渴望這個世界能夠認可我，我希望每位長輩、朋友能夠喜歡我，於是我開始參加各式各樣的比賽，做老師心中的好學生，我一心一意追逐名次、在意排名、計較分數，我好希望可以趕快成功，讓這個世界能夠看見我。我想要討好任何人，卻在別人的眼光裡載浮載沉，反而失去了自己，變成了一個自己完全不喜歡的模樣。

憂鬱症自此糾纏了我六年，一直到我工作、出國、研究所畢業。

生命不會總是像我們期待的一樣，那麼美好，我大學畢業之後，沒有鵬程萬里、金榜題名、康莊大道那種形容詞。在我2009年畢業前夕，遭遇全球金融海嘯，一系之間全台灣的人不是失業，就是放無薪假，政府的22K政策就是從我那一屆開始的，十年過去了，台灣的薪資依然原地踏步，22K依然是現在大學新鮮人工作最深的挫折，也是台灣人才外流最大的推力。台灣長期低薪的就業環境，你準備好了嗎？

或許，你還沒有要就業，正在準備著教甄。當許多師大的同學、學弟妹們考上難得釋出的職缺，當上正式的老師，會遇到台灣更嚴重的教育問題，像是因為行政工作無法好好教書、因為教育評鑑而沒日沒夜地忙到三經半夜，或是因為招生壓力，頻頻宣傳學生的成績、獎牌、榮耀......，然後我這樣的孩子就被製造出來了，因為學校需要、家長需要，而老師就必須配合，學生就必須迎合，我們製造了一個非常病態的社會，但是又佯裝著自己沒有病，炫耀著自己的豐功偉業，如此循環著。

在我的書裡，我自創了一個詞「神豬美學」，指的是神豬越胖，對神明越有敬意，哪怕身心都遭到極大的扭曲。其實，我們小孩跟大人都像是追求神豬美學的一頭豬，被迫吸收知識去參加考試，分數越高，越值得嘉許，人的成績宛如豬的重量，決定了人生的一切……

我決定停止這種無限追逐的戲碼，年輕時比較成績，出社會後比較年收入、比較誰的車子貴、誰又比較早買房、比較誰能早點把自己嫁出去、誰又可以趕快生孩子，生完孩子還不夠，你又開始比較下一代的成績是誰家的比較好。大家拼命地想要成為「比別人好」的人，無論到幾歲，人永遠比不完，痛苦永遠存在。

心理學大師阿德勒說：「你不是為了滿足他人的期待而活，而別人也不是為了滿足你的期待而活。」不要在意他人的評價，也無須尋求他人的認同，去思考、去接納自己原生的樣貌，你唯一需要取悅的人，就是自己。

於是，我開始接受真實的自己，不再為了滿足比賽評審、客戶要求、社會期待，讓我第一次感受到自我的存在，我甚至讓我的缺點被看見，說出憂鬱症的過去，因為我不想要盲目地活在社群軟體的美好泡泡裡，我想要以真實、正確的距離去理解別人，以及自己本身。

我不是要做世界上最漂亮、最成功、最偉大的人，我只想要做自己最好的版本，因此在紐約我拋開了從小到大的包袱，創作我對語言的恐懼與挫折。這種毫不隱藏自己的灑脫，反而讓我的作品獲得全球各個設計大獎的親睞，開始到世界各地參加展覽、頒獎典禮以及國際研討會，這是我以前怎麼討好別人、迎合他人，都追求不來的結果。

日本建築大師安藤忠雄曾說：「追隨多數必然迷失自己。唯一能做的，就是繼續自己想做的事，活出自己。」當你學會接受自己，世界就會開始認同你、傾聽你，並且回應你誠實的感受。

親愛的學弟妹，你就是你自己最好的樣子，無需跟別人比較，只要你努力過，任何名次就是最好的名次，任何結果就是最好的結果。請不要被社會的功利主義所綁架，深信每一次盡自己最大的努力，不論成績高低，都值得你驕傲。

第三件事：世界或許不會變得更美好，但你一定會變得更勇敢

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這個社會並不一定盡如人意，世界也不會因為你此時此刻畢業，突然之間天下太平、如花似錦，你可能跟我一樣，會遇到全球金融海嘯、罹患憂鬱症、遭逢家人突如其來的意外、背負沈重的貸款、崩潰大哭的時刻，你可能會深深陷入人生的低潮，不知道應該何去何從。

我很喜歡的一句話：「人生就像茶葉蛋一樣，有裂痕才入味。」試著去擁抱生命中的裂痕，去欣賞自己的缺點，那是別人無法複製的雋永味道，也是一個只有你自己才能烹飪的人生佳餚。

唯有經歷過，你才會成長，人生才會豐富。人的潛力有無限可能，一旦吃別人所不能吃的苦，做別人所不能做的事，就能享受別人所不能享受的一切。

各位同學，

第一、選擇自己想要成為的人，不要被負面情緒所淹沒；

第二、跟自己比較，欣賞真實的自己，不要再去迎合世俗的眼光；

第三、試著去擁抱生命中的不公平、不完美、不圓滿，盡自己的微薄之力填補在社會角落的陰晴圓缺，選擇做一個善良的人、願意幫助別人的人。

祝福 2019 畢業的所有同學，做自己最好的版本，世界或許不會變得更美好，但你一定會變得更勇敢、更堅強、更無所畏懼。

畢業快樂，謝謝大家！