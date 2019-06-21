企住都瞓得着！台媽曬愛女「斷電睡姿」萌照　網民被療癒：好可愛

很多爸媽會在孩子年紀小的時候就送去跳芭蕾或是學習不同的運動，就是因為小孩子的筋骨很軟，所以更能快速適應，不過他們不只運動樣樣行，居然連睡覺姿勢也令人嘖嘖稱奇？有位媽媽就在爆廢公社分享，自己的小孩看電視看到睡着，但睡眠的姿勢卻讓許多人看了直接笑翻！

台媽曬女兒「站立睡姿」照。（爆廢公社）

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最新潮睡眠姿勢：站．着．睡

「好穩哦好可愛」、「站着耶～好厲害哦哈哈哈，太可愛了拉」、「太軟了吧😱」、「這睡姿也太獨特」、「也太可愛了！小孩睡姿無極限XD」、「不得了！傳說中的睡夢羅漢！」

完全都沒倒也沒醒，妹妹是高手來着？

「不會倒好厲害」、「高手在民間👍」、「好厲害，睡着還可以站着不會掉下去😂」、「孩子真的無所不能」、「小孩有練過叔叔不要學」

睡姿解鎖=拉筋大賽？

小孩睡得那麼愜意，本編卻覺得脖子好痛啊～～這篇文也釣出許多爸媽狂曬家中小孩「睡姿解鎖」的照片，看每個小孩身體都這樣折來折去還睡那麼好，到底怎麼辦到的啊啊啊啊！

即睇小孩「睡姿解鎖」照▼

為防各位成人不小心骨折，本編強烈建議大家千萬別輕易效仿啊～還是觀賞孩子可愛的睡相就好啦，雖然看着可愛，但如果小孩不容易醒，還是把他們抱到軟綿綿的床上好好睡吧～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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