台妹開車遇大媽過路嚇到衝落田　將錯就錯變車模自拍　靚相獲狂讚

出門在外，如果不幸遭遇事故，想必大家內心都是一片×意吧？這時，只要轉個念，反而會造就另一種風景喔～

有位網友以「既來之，則安之，生活就該處變不驚」為題，分享了兩張能當桌布背景的美照，笑言讓大家自行取用。只見照片中的轎車橫跨田地與馬路斜停，襯着背景藍天白雲的原PO露出舒適的表情…………原來她是被一位老阿姨嚇到犁田，才把車停出這樣神奇的姿勢了！

照片中的轎車橫跨田地與馬路斜停，襯着背景藍天白雲的原PO露出舒適的表情…………原來她是被一位老阿姨嚇到犁田，才把車停出這樣神奇的姿勢了！（爆廢公社二館）

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她表示自己又解鎖一項人生成就。不過事件發生當下覺得自己太蠢了，還先在車上大笑完才打電話給保險業務，所幸沒有造成其他人車事故。原PO樂觀正面的心態受到滿滿好評，很快湧入1.5萬人按讚，更有不少男網友真的把照片設為桌布XD

欣賞你～～有夠正能量！

「心態正確」、「好樂觀」、「滿滿的正能量」、「這種心態，我超級欣賞的」、「這種態度值得看齊」、「哈哈，這個觀念超棒。問題發生了就是面對，放寬心別怨天尤人，超讚」、「正能量一直都是滿滿的，一不小心就越過了田埂的那條線」、「看到原廠報價單，希望妳也是這麼樂觀……」

拍照技術真好，肇事照秒變網美照XD

「犁的如此的優雅，不錯，這張好看」、「就算這樣，依然要拍的美美的」、「非常網美照」、「為了當車模費盡心思」、「拍的好唯美跟金城武樹有得比」、「放在那一陣子就會變成台灣景點了」、「拍的很美……根本沒有悲慘的感覺！」

金城武樹一棵台東池上的一棵茄苳樹，因金城武為航空公司在此拍廣告而得名。（廣告截圖）

甚至還有網友跟原PO要別種角度的照片

別種角度的照片（爆廢公社二館）

能開出這種效果，原PO的技術…有點眼熟啊

「水溝蓋跑法」、「人家是秋名山水溝式跑法，妳卻是稻田式跑法，高招佩服佩服」、「水溝蓋跑法（只是蓋子被回收阿姨拿走了）」、「其實前面如果有路口，妳可以用單邊輪胎跑法脫離險境」、「妳只是在做傾斜測試而已」、「這根本特技」、「欣賞妳隨心所欲的開車技術」

有網民笑指: 人家是秋名山水溝式跑法，妳卻是稻田式跑法，高招佩服佩服（ 《頭文字D》劇照）

別再騙了啦，其實…這是○○○○的汽車廣告吧

「妳以為我會上當、這是新拍的汽車廣告對吧」、「車商馬上找你代言」、「我以為是廣告勒 香車配美人」、「如果真是這廣告……我不敢買，會犁田」、「欸，我一開始真的以為是廣告照片 看久才發現好像不太對勁」、「這廣告絕對超越X3的廣告」

別再騙了啦，其實…這是○○○○的汽車廣告吧（爆廢公社二館）

欸欸～～剛剛有看到你A_A

「我下班路過有看過耶。我以為是雨下太大。才會犁田」、「原來是你，下班經過看到哈哈哈」、「我下班有經過，警察大人在後面直搖頭」、「原來是你……剛剛有經過」

「原來是你……剛剛有經過」（爆廢公社二館）

網友們也安慰原PO，人車平安就好，以後要多注意安全。原PO也回覆後續狀況，尤其是大家十分擔心的底盤問題，她表示，車最後是用吊桿勾吊上來的，吊車司機說底盤看起來應該沒事，不過隔天她也會回原廠檢查＋校正輪胎。

是說照片裏有台車就會美得像幅畫嗎？前有翔忻X3（台灣藝人阿翔及謝忻遭偷拍的BMW X3），後有田邊Audi，就連網友提供的車禍擺拍照都很有拍廣告的感覺呀～

是說照片裏有台車就會美得像幅畫嗎？（爆廢公社二館）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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