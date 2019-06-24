【奇葩賊】海南青年潛入豪華別墅洗澡兼爆竊　一絲不掛當場被捕

今時今日，連做賊也要有智慧。一名90後內地男子近月多次潛入海南的豪華別墅爆竊，不過他不像一般賊人，短時間內偷取財物便離開，反而於別墅內洗澡、洗衣服，甚至吃光房間內所有零食才偷竊財物。日前他重施故技，於一座別墅內洗澡時當場被捕，他一絲不掛地遭警員查問的場面令內地網民大感驚訝。

一名90後內地男子近月多次潛入海南的豪華別墅爆竊，日前他於別墅內洗澡時當場被捕。（梨視頻截圖）

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被捕的22歲男子姓許，有盜竊前科，2016年曾因盜竊罪被囚半年。許男出獄後未有痛改前非，反而繼續好食懶非、沉迷網上遊戲，至今年5月失業後便想到前往海南海口盜竊，單是本月已犯下至少11宗爆竊案件。

本月18日，穿T恤、短褲，帶同背包的許男潛入海口一豪華別墅，過程被閉路電視全部拍下。警員趕至現場，竟於別墅的浴室內發現正在洗澡的許男，將他當場拘捕。從警方片段可見，許男被發現時一絲不掛，雙手放於頭上，蹲在地下接受初步查問。

穿T恤、短褲，帶同背包的許男潛入海口一豪華別墅的過程被閉路電視拍下，遭警方當場拘捕。（梨視頻截圖）

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當地警方表示，許男於本月犯下至少11宗爆竊案，偷走包括手提電腦、玉石及名酒等物品，涉案金額逾4萬元人民幣（約4.5萬港元）。警方指，許男犯案時並不如一般賊人偷取財物便離開，反而經常於爆竊現場洗澡及洗衣服，甚至會吃完房間內的零食才盜竊財物。目前他已被刑事拘留，將接受進一步調查。

（梨視頻）