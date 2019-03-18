貴州小偷盜竊日記如「心靈雞湯」　自我鼓勵：難道一輩子就這樣？

若在日記中看見「堅持、努力、奮鬥」等字詞，你認為日記的主人會是何人？貴州一名小偷最近第3次因入屋盜竊被捕，警員在其住處搜出一本日記，內裡竟記載其盜竊記錄，更驚見他自我鼓勵「賺錢」的勵志句子及「人生感悟」。

貴州警方早前拘捕一名24歲小偷，更發現其盜竊日記，內裡記載了他過往的盜竊記錄，以及大量自我鼓勵的字句。（微博圖片）

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涉事周姓小偷今年24歲，父母離異從小與祖母生活。他十多歲起開始盜竊，有多次入屋盜竊前科，早前重操故業於貴州貴陽市雲巖區，以住戶放於窗邊的鎖匙開門入屋，偷走一部智能手機及一個錢包，總值約2000元（約2337港元）。警方接報後查看閉路電視，發現有男子半夜駕駛電單車於遇竊地點附近出現，經調查後鎖定周男，於上周五（15日）在其獨居的住處拘捕他。

警員搜查其住處，未見犯案得來的贓物，反而找到一本令人哭笑不得的日記。該日記寫滿10多頁，記載了周男從今年1月至3月的盜竊記錄，以及他自我鼓勵的說話。周向警員表示，因沒有工作或收入，每日靠「上班」盜竊，然後變賣贓物生活。

警方搜出的日記寫滿了10多頁，每頁均記載了周男從今年1月至3月的盜竊記錄，以及自我鼓勵的說話。（微博圖片）

日記內除記載周盜竊「收入」，如現金、黃金、電腦等收穫外，更多是勵志說話及「人生感悟」，如「我知道現在你很累，有壓力，委屈、痛苦和煩惱。如果你頂不住，就送給自己一句話，『難道我一輩子就這樣嗎？』」，「如果你越來越沉默，越來越不想說話，這不是懦弱，不是妥協，而是意味着你看淡了很多事，看清了很多人，你越來越成熟了」。

究竟日記內寫了甚麼？

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周男更在日記上寫下目標，期望自己於2020年能夠以每日「上班」盜竊的方式賺到10萬元。為達目標他更會「自我增值」，在網上買入技術性開鎖工具的教學資料，準備「提升技能」，不過他卻同時沉迷網上賭博，落得入不敷出的狀況，並欠下不少信用卡欠債務，最終更被警方第三次拘捕。

（梨視頻）