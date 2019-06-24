考眼力！日本動物園上載斑馬群聚照問有幾多隻　網民：睇到人都癲

觀賞野生動物，是現代人常從事的假日休閒活動，看着動物們可愛又有趣模樣，總能洗滌心中的不快與疲累。近日，日本富士野生動物園Twitter上發圖，想請問網友們圖中共有幾隻斑馬，此圖PO出後不久，便引發轟動。

富士動物園上載「斑馬群聚」照。（Twitter@fuji_safari1980）

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究竟圖中有多少隻斑馬呢？黑白相間的斑馬群聚在一起，讓整張圖頓時成為「視覺漩渦圖」，盯久了眼睛內會出現好幾道漩窩在轉，不少人數到暈頭轉向，差點吐出來！由於這項任務挑戰了人類視覺的極限，因此吸引不少「自認眼力很好」的網友前來參戰，其中也出現一些創意、搞笑的回答。（點圖放大▼）

看完貼文後，網友們紛紛表示：「很想去動物園看斑馬」。富士野生動物園成功的網路行銷，不只帶來話題，更能吸引遊客前來園區內欣賞這些有趣的野生動物。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載。】

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