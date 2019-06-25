【無錢唔緊要】柬埔寨爸爸為兒子整書包好有愛　老師都讚：有創意

不少於落後地區居住的小朋友，因為家境貧窮而無法上學讀書，所以份外珍惜得來的一切。柬埔寨有位老師於facebook上載相片，表示發現一位學生的書包非常特別，遂上前詢問，及後才得知原來學生的爸爸因負擔不到買新書包的費用，為不讓小孩子失望，故發揮創意用尼龍繩為孩子編織書包。不少網民大讚父母對子女的愛是無微不至，直指非常感動。

柬埔寨女教師Sophous Suon於fb上載一系列相片，表示自己教授的班級內，有名5歲男學生NY Keng近日背着一個非常引人注目的書包。（fb圖片）

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該名柬埔寨女教師Sophous Suon於fb上載一系列相片，表示其教授的班級內，有名5歲男學生NY Keng近日背着一個非常引人注目的書包，Sophous好奇之下遂問NY Keng為何會有該書包，結果發現一個超感動真相。

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NY Keng向她解釋，當農夫的爸爸得知他要進新學校讀書，為省錢故用尼龍繩親手為他編織新書包。Sophous指一個新書包在當地普遍賣30000里爾（約58港元），對於收入微薄的家庭，其實難以負擔，相信學生的爸爸知道兒子能有讀書的機會，也想努力把最好的給予小朋友。

Sophous更稱：「很多人說他的爸爸是位有愛心又有創意的人，我也很喜歡這個書包。」相片引來不少網民關注，甚至有外國人主動聯絡她，表示希望能出點綿力送新書包給小朋友，她解釋：「學校負責人已把學生爸爸的聯絡方法給了他們，相信會有好消息。」

（Boredpanda、Facebook）