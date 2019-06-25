停飛影響乘客　長榮罷工空姐唔抵幫？　呂秋遠：撐爭權益，因為…

文：台灣律師 呂秋遠 長榮空服員罷工，罕見的在我自己的同溫層裡沒有多少人討論，即便對於公司其他高層或基層，以「婊子」、「公主」、「滾回去」等等的字眼霸凌這些合法罷工的員工，也鮮少有人聲援，而公司揚言要對罷工的員工為區別待遇，包括停發年終獎金、禁止使用員工優惠機票，也視而不見，所以我一度懷疑我的臉書壞掉了。

長榮航空勞資雙方協商破裂，工會自周四（20日）下午4時起發起罷工，要求全體長榮會員其後航班一律不准服勤、提供勞務。（資料圖片／中央社）

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這不就是一件合法罷工的事件嗎？平常這麼支持勞動權利的人，怎麼現在就覺得這些人貪得無厭？這年頭，哪個員工要求多一點薪水、福利，而且透過工會的合法行為，與老闆抗爭，叫做「貪得無厭」？他們薪水已經夠高、不爽不要做，這種說法不是很詭異嗎？薪水有人嫌高？不爽就不要做？哪個人工作很爽？還不是每天乖乖去上班？

講到危害公共利益，那就更有趣了。罷工就是要讓雇主痛，不然雇主為什麼要跟你談？理論上，罷工影響權益越大、傷害公司的程度越高，那麼雇主妥協的可能性就增強。而且，沒有一種罷工不會傷害其他人利益，至少就會傷害股東權益，不是嗎？員工薪水給得越少，股東權益就越好，這是不變的真理，更別說服務業就是會影響原本提供服務的對象，要改班機、要延遲行程。可是瑞凡，罷工決議早就已經有了，身為聰明的消費者，不是應該要拒買長榮、改訂其他班機、如果買了，就要隨時注意罷工消息、取消班次，不要遷怒地勤嗎？怎麼會去把所有問題都丟給罷工的空服員，或是去找地勤算帳呢？

長榮公布本周一（24日）至五（28日）將再取消532班航班，期間預計逾10萬人受到影響。（資料圖片／中央社）

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說到底，這就是一場爭取自己權益的罷工，不需要賦予道德的高度性，但也不需要加諸這麼多莫名的批判，特別是跟著資方起舞。你可以覺得他們很勇敢，因為他們要冒著被資方秋後算帳的風險（事實上已經被取消年終獎金與機票，這是他們現在正在付出的代價），罷工期間不能領薪水，所以可能月底孩子的學費沒辦法繳，公司未來可能會把所有虧損的原因都歸咎於這群「貪得無厭」的空服員，把這些人污名化。總之這些就是相對的，他們爭取自己想要的，然後付出應該付出的代價，如此而已。所以如果真的要加上主觀的評價，我會說他們很勇敢，因為願意站出來為自己的福利爭取。

但是不要再說他們影響他人了。除了曬太陽與呼吸空氣，任何人的行為都會影響他人，遑論罷工。他們是依循合法的程序來進行罷工，而且消費者早就應該知道罷工已經表決通過，只是不知何時發動而已，要賭的人可以繼續買票，但是如果懂得規避風險，要不就是賭一把，要不就是買旅行不便險，或是改搭其他航空，而不是不看航班變動表，然後去機場跟地勤人員吵鬧，我們不是巨嬰國的國民，為自己負點責任總是可以的。

台灣律師呂秋遠指，任何關心自己勞動權益的人，都不應責備同樣在爭取應有福利的長榮空服人員。（罷工示意圖，資料圖片）

如果你關心自己的勞動權益，那麼至少不要對這群空服員落井下石。長榮資方從來不錄用男性空服員、拼命分化地勤、管理階層、空服員的關係、管理高層不斷恫嚇空服員要為自己留點後路、部分員工以「婊子」「公主」「滾回家」來的性別歧視用語來攻擊這些空服員，這才是我們應該要關切的焦點。大家都會說「今日香港、明日台灣」，那麼我們現在會不會認為「今日長榮、明日自己」？

最後，我也是被罷工影響的其中一名消費者，但是我支持罷工行動。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）