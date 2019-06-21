電影裏狗狗死了？網站專門劇透毛孩生死　幫狗主做足心理準備

許多人都因為太愛狗狗，所以無法接受可愛的毛孩在電影中死去，會避開到戲院看動物相關的電影，以免哭到不能自已。俗語說「劇透死全家」，不過外國網站「Does The Dog Die」卻反其道而行，決定為一眾愛寵之人提前預告作品中是否有動物死亡，有的更會列出有沒有虐待的畫面等等，讓觀眾做好心理準備才入場。

許多人都因為太愛狗狗，所以無法接受可愛的毛孩在電影中死去，會避開到戲院看動物相關的電影，以免哭到不能自已。（《再見亦是狗朋友》劇照）

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「Does The Dog Die」（意譯：狗狗是否死了？）網站的資料庫中，羅列了電影、書籍、電視節目、遊戲、文章及漫畫等資訊，全部都是由觀眾自己填寫，形式就像維基百科一樣。只要在網站上方搜尋作品名，就會馬上跳出結果，不僅告訴你電影中的狗狗是否死亡及致命原因，連同片中曾出現其他動物的結果，有沒有虐待動物的畫面、有沒有使用針筒、有沒有墮胎等，也一起告訴你。

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外國網站「Does The Dog Die」為一眾愛寵之人提前預告作品中是否有動物死亡，有的更會列出有沒有虐待的畫面等等，讓觀眾做好心理準備才入場。（《殺神John Wick 3》劇照）

注意：下段有劇透

以《Hachi: A Dog's Tale》（港譯：秋田犬八千）一戲為例，第一條問題「狗狗是否死了？」的答案為「是」，下方則附上解說，指狗狗守候主人足足10年後離世。另一例子《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》（港譯：殺神John Wick 3）中，「狗狗是否死了？」的答案為「否」，惟註解則寫明有狗狗中槍，幸好牠穿上了防彈衣。

除了毛孩的「意外」預告外，用家都可以類別搜尋，例如不能看血腥、蟲、嘔吐等畫面的人，可以搜尋相關關鍵字，就會看到所有答「有」的電影，讓大家知道哪些作品有讓你害怕的東西，再斟酌入場與否。