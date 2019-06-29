【煲劇學歷史】韓古裝劇認錯要跪席　不只是簡單道具而有更深意義

韓國古裝劇之中，有些角色（通常是後宮女）請罪懺悔時，會在殿外鋪一張草席，一身白衣跪在席上，請求原諒。記得韓劇《宮》中，太子妃申彩京就以此形式向陛下請罪。原來這就是「席藁待罪」、「跪席待罪」。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

古代跪在草席上請罪，有承認自己是罪人的意味。（《宮》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

為何要跪在草席上認錯呢？有指古代行刑的時候，會在地上鋪上草席，即使血花四濺也容易清理。再者，若死囚沒有人收屍，草席一捲就可以處理，所以跪在草席上請罪，就有先承認自己是罪人的意味。不過，席蒿待罪並不是韓國的產物，在宋朝蘇軾的《上神宗皇帝書》中就寫到：「自知瀆犯天威，罪在不赦，席槁私室，以待斧鉞之誅。」意思是自知得罪皇帝，會跪在草席上靜候處罰。

席蒿待罪並不是韓國的產物，在宋朝以前就有了。（《生意之神．客主》劇照）

一位明朝太后也曾一嘗席藁待罪之苦呢！明孝宗皇后張氏，得到孝宗寵愛，後宮中只有她一人，兒子正德帝繼位後她便當上太后，可惜，正德帝無子而終，藩王興國世子朱厚熜即位，是為嘉靖帝。

要知道，入統繼皇帝位，即是要過繼於先皇，嘉靖帝是以侄子過繼予明孝宗及張氏為兒子，要改稱生父母為叔嬸。不過，他當然想為親生父母正名，嘉靖帝的這些行動，掀起了朝廷長達三年半的爭論，也就是後世所說的「大禮議之爭」，嘉靖帝與張太后的關係亦因此不甚和睦。

（《奇皇后》劇照）

嘉靖十二年，張太后的弟弟張延齡與張鶴齡因罪入獄，當時年近七十歲的張太后為向皇帝求情，《明史》載：「太后至衣敝襦席藁為請，亦不聽。」最後，張鶴齡餓死獄中，嘉靖二十年張太后薨，嘉靖立即下令處死張延齡。

請罪之時，除了負荊，還可以跪席呢！歷史上還有甚麼認錯的方式？歡迎分享喔！

歷史上還有甚麼認錯的方式？（《步步驚心．麗》劇照）

作者簡介：煲劇學歷史

作者Facebook：https://www.facebook.com/HistoryinDRAMA/

作者Instagram：@historyindrama

作者個人網站：https://historyindrama.wixsite.com/home

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【跪席待罪】」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）